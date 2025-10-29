برلمانية: الصادرات الزراعية تقود الاقتصاد المصري نحو العالمية وتحقق طفرة غير مسبوقة

قال النائب فتحي السنوسي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 7.5 مليون طن يؤكد نجاح خطة الدولة في تطوير القطاع الزراعي ويعكس قدرة مصر على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.

وأضاف السنوسي لـ صدي البلد أن تطوير المزارع وتحسين جودة المنتجات، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة، يعزز دور الفلاح المصري ويخلق فرصًا اقتصادية مستدامة، مؤكدًا أن دعم التعاونيات الزراعية وتقديم الحوافز الفنية والمالية للمزارعين يمثل ركيزة أساسية لاستمرار هذا النجاح.

وأوضح عضو لجنة الزراعة أن هذه الإنجازات تضع مصر في مكانة متقدمة بين الدول المصدرة للمنتجات الزراعية، وتساهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الموارد الأجنبية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قال إن مصر تواصل تحقيق قفزات كبيرة في قطاع الزراعة والصادرات الزراعية، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات تجاوز 7.5 مليون طن حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 600 ألف طن مقارنة بالعام الماضي وأن الدولة حققت طفرة زراعية بقيمة تجاوزت 10.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 11.5 – 12 مليار دولار بنهاية العام.

وأضاف أن مصر فتحت أكثر من 465 سوقًا عالميًا جديدًا، مع مواصلة تطوير وتكويد المزارع لتسهيل عمليات التصدير وضمان جودة المنتجات، مشيرًا إلى أن مصر من أكبر المصدرين عالميًا للبطاطس والبرتقال والفراولة.