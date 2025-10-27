محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث المشروعات التنموية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني EGY AGRI ؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وتناول اللقاء استعراض عدد من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة وفي مقدمتها تطوير مصنع شكائر "الزماط" المقرر افتتاحه قريبًا، و مشروع إنشاء مجمع الحرف التراثية بمركز بلاط، ومشروع استصلاح وزراعة 19 ألف فدان بقرية أبو طرطور، والذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى على مساحة 450 فدانًا مزودة بشبكة ري مطري متكاملة، كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة في تطوير مجمع التمور وإنشاء بورصة للتمور بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي.