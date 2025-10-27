قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خيرت بركات: الوجه القبلي يمثل 39% من سكان مصر ويُسهم بـ45% من المواليد

آية الجارحي

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوجه القبلي يضم نحو 39% من سكان مصر لكنه مسئول عن 45% من مواليد الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعكس تفاوتًا واضحًا بين عدد السكان ومعدل المواليد في المحافظات.

وأضاف بركات في تصريحات صحفية اليوم الاثنين على هامش الاحتفال باليوم العالمي للاحصاء، أن الوجه البحري يضم حوالي 43% من السكان ويساهم بنسبة 39% فقط من المواليد، بينما تمثل المناطق الحضرية نحو 17% من سكان مصر لكنها مسئولة عن 14% فقط من المواليد، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تراجع معدلات الإنجاب في المدن.

وأضاف أن معدل الانجاب الحالي البالغ 2.41 طفل لكل سيدة إذا استمر دون انخفاض، فإن عدد سكان مصر سيصل إلى 147.5 مليون نسمة بحلول عام 2050.

 أما في حال تحقيق المستهدف بخفض معدل الخصوبة إلى 2.1 طفل لكل سيدة، فسيبلغ عدد السكان نحو 114.1 مليون نسمة في عام 2030 و136.5 مليونًا في عام 2050.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذا التراجع المحدود في معدل الخصوبة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، نظرًا لتأثير الزيادة السكانية على موارد الدولة ومستويات المعيشة والاستهلاك.

