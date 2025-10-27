زوج ابنة شقيق فريدة سيف النصر: ما طلبش غير سعادة بنته ومكلفنيش جنيه

وجه كريم هشام، زوج زيزي ابنة الكابتن بدر الدين سيف شقيق الفنانة فريدة سيف النصر، رسالة الى حماه مؤكدا على مدى شهامته وجدعنته أثناء زواجه من ابنته.

وكتب كريم هشام عبر حسابه على مواقع التواصل،:"لما جيت اتقدم لزيزي قعدت مع عمو على قهوة جنب البيت، اتعرف عليا وبتشتغل ايه وبتاع والحاجات الروتينية دي، قلتله أؤمرني طلباتك إيه عشان اتفق مع اهلي ونيجي نتقدم متفقين على كل حاجة قبل القعدة".

واضاف كريم هشام، "قالي مش عايز حاجة عايز بنتي مبسوطة، قلتله تمام بس أكيد حضرتك عندك طلبات يعني، قالي مانا قلتلك عايز بنتي مبسوطة ولو هي عايزاك وهتتبسط معاك أنا مش عايز حاجة".



وأكمل، "قلتله طب الشبكة؟ قالي برحتك ولو معكش متجبش، قلتله طب الشقة؟ قالي معاك تشتري قلتله لا هأجر زي كل الشباب يعني لحد ما ربنا يكرم، قالي موافق ولو هتقعد مع مامتك في اوضة وبنتي مبسوطة أنا هبقى مبسوط، روحت البيت قلت لامي يعني اكيد في فخ، اكيد لما نروح هتلاقي ليستة طلبات اد كدا يعني، مش معقولة الراجل مش عايز حاجة لبنته، بس المفاجأة كانت ان اللي قلناه ع القهوة هو اللي حصل، لما اهلي جم كلامه متغيرش، مطلبش مني جنيه حرفيا، قالهم بنتي اهي بنتكم المهم تبقى مرتاحة".

واختتم تعليقه، "اكتشفت أنه مكنش فخ ولا حاجة، هو كان راجل طيب جدا عايز بنته مبسوطه وخلاص ولما جه يجوز اخت زيزي، نفس اللي حصل معايا حصل معاها، مفيش حاجة اتغيرت".

وقد أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، عن تفاصيل عزاء شقيقها بدر الدين جلال سيف النصر، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية بعد صراع مع المرض. ونشرت الفنانة منشوراً أوضحت فيه أن العزاء سيقام بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب اليوم 27 أكتوبر 2025.