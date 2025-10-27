قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: نحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة
حقيقة العثور على طفل شبرا الخيمة داخل بالوعة صرف صحي
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مصر تستضيف اجتماعات أكبر اتحادات المنسوجات والموضة في العالم

المؤتمر
المؤتمر
ولاء عبد الكريم

شارك وفد مصري  في اجتماعات المؤتمر الدولي لمصنعي المنسوجات العالمية ITMF    والذي أقيم في اندونيسيا  يومي 24 و 25 اكتوبر الجاري.

ومثل الوفد اللجنة العليا المشتركة لغرفتي الصناعات النسجية و الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات وضم كلا من محمد قاسم عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية  وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس و الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس و المفروشات باتحاد الصناعات و المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس و عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس و المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات  و عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس  و المهندس محمد فتحي عضو مجلس ادارة  غرفة الصناعات النسجية و المهندس محمد الكاتب عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية بالاضافة الي مسئولي التنظيم والتواصل مع المنظمة الدولية  ITMF   كلا من  الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس و خالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة النسجية.

وعرض الوفد المصري، ملف طلب مصر استضافة  أجتماعات المؤتمرالسنوي لأتحاد مصنعي المنسوجات  ITMF ومؤتمر الاتحاد الدولي للموضة   IAF و المقرر انعقادهما في عام 2027  

ووافق أعضاء الجمعية العامة علي طلب مصر وتعد تلك المرة الرابعة التي تستضيف فيها مصر هذا التجمع العالمي - بعد نسخ 1938 في القاهرة، 1951 في الإسكندرية، و2007 في القاهرة.

 و اكد اعضاء الوفد المصري ان استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يعكس مكانة مصر الدولية واحترام العالم وتقديره لجهودها في مختلف المجالات و الثقة في قدرتها علي التنظيم المشرف لهذا التجمع العالمي الهام وتعد فرصة فريدة لعرض قيادة مصر في صناعة النسيج و الملابس العالمية.

يشارك في هذا المؤتمر كبار المؤسسات و الشركات العالمية ومصنعي الملابس و المنسوجات من كافة بلدان العالم وتكمن أهمية الاتحاد الدولي لمصنعي المنسوجات (ITMF) في كونه منصة دولية تربط صناع المنسوجات وتُسهم في تطوير الصناعة عالميًا من خلال توفير المعلومات، ودعم الابتكار وتبني التقنيات الجديدة ، وتعزيز التعاون وتنظيم الاجتماعات و الفاعليات لإبقاء أعضائه على اطلاع دائم بالبيانات و الاتجاهات عبر الدراسات والاستطلاعات، ويساعد في تعزيز الاستدامة في صناعة المنسوجات و الملابس ، ويوفر منبرًا لتبادل الخبرات ولقاء الأعضاء  من مختلف أنحاء سلسلة القيمة الكاملة لصناعة المنسوجات والملابس .

