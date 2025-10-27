بتول حداد تطلب الدعاء لوالدها بسبب جراحة قلب مفتوح



طلبت الفنانة بتول الحداد متابعيها بالدعاء الي والدها، الذي يخضع اليوم لعملية قلب مفتوح.

وكتبت بتول عبر خاصية "القصص" على صفحتها الرسمية في إنستجرام، قائلة:

"صباح الخير، أرجو منكم الدعاء لوالدي العزيز الذي دخل غرفة العمليات لإجراء قلب مفتوح. أسأل الله أن يسهل عليه كما يسهل على الجميع، وأن يمنّ عليه بالشفاء ويقومه لنا سالماً".



الجدير بالذكر ان بتول الحداد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل وتقابل حبيب، والذي حقق نجاح كبير ، حيث دارت احداثه في اطار اجتماعي .

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.