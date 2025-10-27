بتول الحداد تطلب الدعاء لوالدها قبل خضوعه لعملية قلب مفتوح

طالبت الفنانة بتول الحداد من متابعيها وأصدقاءها الدعاء لوالدها، الذي يستعد لإجراء عملية قلب مفتوح، وذلك عبر منشور نشرته على خاصية "الاستورى" في حسابها على إنستجرام.

وكتبت بتول الحداد : "صباح الخير، أرجو الدعاء لوالدى العزيز، دخل العمليات يعمل قلب مفتوح، أرجوكم تدعوا له ربنا يسهلها عليه زى ما بيسهلها على كل الناس، ويقومه لينا بالسلامة ويتم شفاه على خير يا رب".

وقالت بتول الحداد عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام: بابا في العناية المركزة وأنا للأسف مش جنبه، فضلًا ادعوا له يقوم بالسلامة ويخف ويخليه ليا، ادعوا له والنبي دا روح قلبي.