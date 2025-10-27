نائبة: نعمل على دعم مبادرات التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الجوار الأفريقي

انضمت النائبة إنجى نصيف، عضو مجلس الشيوخ لجنة الشئون الخارجية خلال انتخابات اللجان النوعية التى انعقدت اليوم في دور الانعقاد الأول للمجلس التشريعي للمجلس، موضحة أنها ستعمل على تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتفعيل قنوات تواصل مباشر معهم والاستماع لرؤيتهم ومشكلاتهم والعمل على حلها.



وأضافت أنها ستعمل أيضا على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية المصرية، من خلال زيادة المشاركة في المنتديات البرلمانية الدولية، وإنشاء مجموعة أصدقاء مصر البرلمانية في برلمانات الدول المؤثرة بالدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والدول الأوروبية.

وأشارت إلى أنها ستعمل على تنشيط التعاون مع دول الجوار العربي والأفريقي، من خلال دعم مبادرات التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الجوار الأفريقي، وعقد منتديات برلمانية مصرية أفريقية لمناقشة قضايا الأمن المائي، مكافحة الإرهاب، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توسيع دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مجالات التدريب والتعليم والمنح الدراسية للدول الإفريقية والعربية، ودعم مبادرات التعليم الإلكتروني والتبادل الأكاديمي.



وأوضحت النائبة إنجي نصيف أهمية تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية البرلمانية، عبر جلسات استماع مع المستثمرين المصريين بالخارج لمعرفة معوقات الاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وإنشاء منصة رقمية للدبلوماسية البرلمانية المصرية، لتسهل التواصل مع البرلمانات الصديقة والمجتمع المدني الدولي، وتعزيز الدور المصري في القارة الإفريقية عبر دعم مبادرات الاتحاد الإفريقي الخاصة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة.