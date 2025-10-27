أشرف سنجر: متفائل بنجاح الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، يقدر الدور الذي يقوم به الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مصر وشعبها يتحملان مسؤولية تاريخية لحماية الفلسطينيين.

وقال اشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الفصائل الفلسطينية ليس أمامها خيار آخر سوى الاتفاق والوقوف تحت علم فلسطين الواحد، مؤكدا أنه لدي تفائل بنجاح الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني.

وتابع خبير السياسات الدولية، أن الإرادة المصرية، بالتوافق مع الإدارة الأمريكية، ستنجح في حل كافة الحجج التي يستخدمها نتنياهو لعرقلة الجهود التي تعمل على إعادة إعمار غزة.