فاروق جعفر: ضعف الإمكانيات المالية حرم الزمالك من البطولات 15 سنة

أعرب فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، عن سبب انهيار الزمالك ما بعد النكسة حتى 10 سنوات وسبب عودة الأهلي في هذه الفترة.

وقال فاروق جعفر في تصريحات خاصة لأوضة اللبس:" وقت النكسة استمرينا سنه كاملة نتدرب بدون مباريات، ومن أجل مواجهة فريق وديًا، فكان الموضوع يحتاج ماديات ووقتها الفريق كان يعاني ماديًا".

وواصل:" لكن أفضل ممثلين للنادي من كانوا يعملون به وقتها، وأثروا بشكل كبير مع الفريق، كان التمرين عبارة عن جري خارج النادي حتى مسرح البالون لنرى من سيصل أولًا".

وأردف:" اتعودنا على الشقى لبناء كيان، ونحن أكثر جيل عانى للوصول بالفريق إلى القمة، بدأنا الدوري العام سنه 70 وكان وقتها الفريق في قلب نادي الزمالك ولخوض مباراة بالملعب الكبير كان لابد من التنسيق مع الإسماعيلي".

وأتم:" كنا بنتعلم من لاعيبة الإسماعيلي كرة القدم، بحثنا عن تطور الفريق بشكل كبير، وتعتبر المشكلة المالية هي السبب الأكبر في ابتعادنا عن تحقيق البطولات".