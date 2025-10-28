أخبار أسوان.. مشاركة بقمة دبي وقوافل بيطرية وورش وبرامج لريادة الأعمال

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 27 /10 /2025 أحداثا متنوعة .

فقد شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر إعلان دبي حول مستقبل الحوكمة الحضرية، والذي ينعقد بمدينة إكسبو دبي فى الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ أكتوبر الجارى بمشاركة أكثر من ١٥٠ عمدة و ٣٥٠ ممثلاً لمدن من مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ، ضمن فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ الخامسة عشرة ومنتدى رؤساء البلديات لعام ٢٠٢٥ .

بناء حوكمة حضرية.. محافظ أسوان يشارك بقمة"مدن آسيا والمحيط الهادئ

نظمت محافظة أسوان ورشة عمل مشروع السياحة المستدامة فى صعيد مصر الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية ( AECID ) لإنتاج وتسويق المشاريع الناشئة ، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والجامعية والمجتمعية ، والجهات الفاعلة بالقطاع الخاص والوكالات الدولية ، فضلاً عن نماذج لرواد الأعمال فى مجال الحرف اليدوية ، وبرنامج " حلمك " .



ورشة عمل لتعزز برامج ريادة الأعمال بمشروع السياحة المستدامة بأسوان

جهود متنوعة

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة أسوان عن تنفيذ سلسلة من القوافل البيطرية العلاجية المجانية تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتستمر فعالياتها حتى 29 نوفمبر المقبل وذلك داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ”.



تنظيم قوافل بيطرية مجانية في قرى حياة كريمة بأسوان

استضاف الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان الاجتماع التنسيقي الثاني لهيئات المنظومة، بحضور الدكتور أيمن عبد الله، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة هدى القاضي، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان، في إطار التعاون والتكامل بين هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

أنهت مديرية العمل بأسوان تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المجانية داخل مراكز التدريب المهنى التابعة لها، فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل .



تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل بأسوان

