«صحة البحر الأحمر» تبحث آليات تطبيق تحديثات «الصحة» لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية

عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، اليوم ، اجتماعًا موسعًا بمقر المديرية بمدينة الغردقة، لمناقشة التحديثات الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة بشأن برنامج مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية (AMR)، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع أن مواجهة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية تمثل أحد أهم تحديات القطاع الصحي في الوقت الراهن، مشيرًا إلى ضرورة التطبيق الدقيق للتحديثات الجديدة داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، لضمان تحقيق أعلى معايير سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات مديرية الشؤون الصحية، بينهم الدكتورة رشا عادل مدير الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير المستشفيات، والدكتورة دعاء أبو القاسم مدير مكافحة العدوى، والدكتورة عزة جاد مدير المعامل، والدكتورة فاطمة بسطاوي مدير الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة آية إبراهيم من المكتب الفني، كما شارك الدكتور أحمد عبد الغني مدير مستشفى سفاجا المركزي عبر تقنية "زووم".

وناقش الحضور آليات التنسيق بين إدارات المعامل ومكافحة العدوى والصيدلة الإكلينيكية لتطبيق البرنامج بفاعلية، إلى جانب وضع خطة متكاملة لتدريب الفرق الطبية ورفع الوعي بأهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور إسماعيل العربي على ضرورة تكثيف برامج التدريب والتوعية لجميع العاملين بالقطاع الصحي، والعمل بروح الفريق لضمان التطبيق الصارم لمعايير مكافحة العدوى في جميع منشآت المحافظة الصحية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان.