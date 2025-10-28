قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
وزير الرياضة يكشف لـ صدي البلد عن حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي
رقص بملابس خادشة.. القبض على بلوجر جديدة في الإسكندرية
تقرير.. لماذا يقع الفرنسيون في غرام المصري القديم حتى اليوم؟
وزارة الصناعة: معرض سلبي لعرض الاحتياجات الاستيرادية وقدرات التصنيع المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صحة البحر الأحمر» تبحث آليات تطبيق تحديثات «الصحة» لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، اليوم ، اجتماعًا موسعًا بمقر المديرية بمدينة الغردقة، لمناقشة التحديثات الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة بشأن برنامج مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية (AMR)، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع أن مواجهة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية تمثل أحد أهم تحديات القطاع الصحي في الوقت الراهن، مشيرًا إلى ضرورة التطبيق الدقيق للتحديثات الجديدة داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، لضمان تحقيق أعلى معايير سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات مديرية الشؤون الصحية، بينهم الدكتورة رشا عادل مدير الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير المستشفيات، والدكتورة دعاء أبو القاسم مدير مكافحة العدوى، والدكتورة عزة جاد مدير المعامل، والدكتورة فاطمة بسطاوي مدير الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة آية إبراهيم من المكتب الفني، كما شارك الدكتور أحمد عبد الغني مدير مستشفى سفاجا المركزي عبر تقنية "زووم".

وناقش الحضور آليات التنسيق بين إدارات المعامل ومكافحة العدوى والصيدلة الإكلينيكية لتطبيق البرنامج بفاعلية، إلى جانب وضع خطة متكاملة لتدريب الفرق الطبية ورفع الوعي بأهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور إسماعيل العربي على ضرورة تكثيف برامج التدريب والتوعية لجميع العاملين بالقطاع الصحي، والعمل بروح الفريق لضمان التطبيق الصارم لمعايير مكافحة العدوى في جميع منشآت المحافظة الصحية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان.

البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الحاجة نبيلة تقبل عمرو أديب

الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو

ترشيحاتنا

لحظة الاعتداء على سيدة وابنائهم بالغربية

أمن الغربية يفحص واقعة الاعتداء على سيدة أرملة وأبنائها بكفر الزيات

صورة أرشيفية

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارتين بالغربية

بسبب إفتراش فاترينه سجائر.. القبض على المتهم بالتعدى على شخص ووالده بالدقهلية

بسبب فاترينة سجائر.. القبض على متهم بالتعدى على شخص ووالده بالقليوبية

بالصور

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد