الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تعليق مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص بمحاولة إختطاف إحدى الفتيات والتعدى عليها بالضرب بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور ( مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) وكريمته (طالبة)، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى بالضرب على كريمته بقصد تأديبها لتركها المنزل دون علمه، وبسؤال الأخيرة أيدت ما سبق.

وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته أفاد بتصوير الواقعة لإعتقاده بتعرضها للإختطاف ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.