بسبب فاترينة سجائر.. القبض على متهم بالتعدى على شخص ووالده بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه ووالده وإحداث تلفيات بسيارته لإعتراضه على وضع فاترينة لبيع السجائر أمام مدخل العقار محل سكنه بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية من أحد الأشخاص "والد القائم بالنشر"، بتضرره من آخر "مالك فاترينة لبيع السجائر" - مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالتعدى عليه ونجله بالسب وإحداث تلفيات بسيارته لحدوث مشادة كلامية بينهما لتضرره من وضعه فاترينة بيع السجائر أمام مدخل العقار محل سكنه.

وتم تحديد وضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.