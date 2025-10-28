قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحف المصري الكبير.. حلم استمر 15 عامًا يتحول إلى واقع
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
بسبب فاترينة سجائر.. القبض على متهم بالتعدى على شخص ووالده بالقليوبية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه ووالده وإحداث تلفيات بسيارته لإعتراضه على وضع فاترينة لبيع السجائر أمام مدخل العقار محل سكنه بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية من أحد الأشخاص "والد القائم بالنشر"، بتضرره من آخر "مالك فاترينة لبيع السجائر" - مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالتعدى عليه ونجله بالسب وإحداث تلفيات بسيارته لحدوث مشادة كلامية بينهما لتضرره من وضعه فاترينة بيع السجائر أمام مدخل العقار محل سكنه.

وتم تحديد وضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

