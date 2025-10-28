صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية بالتعاون مع كلية طب القصر العيني بالكيلو 7

نظَّمت مديرية الصحة بالإسماعيلية بالتعاون مع كلية طب قصر العينى قافلة طبية بمنطقة الكيلو ٧ بإدارة الإسماعيلية الصحية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وانطلاقًا من دور الجامعة المجتمعي بتوفير خدمة صحية متميزة للقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية.

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بمنطقة الكيلو ٧ إدارة الإسماعيلية الصحية، رافقتها دكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية، والتقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جاء ذلك خلال فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة يومي ٢٧ و٢٨ أكتوبر الجاري، بالكيلو ٧ التابعة لإدارة الإسماعيلية الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"؛ للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية شهدت إقبال كثيف من المواطنين حيث استقبلت ٨٠٧ مواطن خلال يومها الأول، وذلك من خلال ١٠ عيادات تخصصية [الباطنة، جلدية ،نسا ،أطفال ،رمد ، تنظيم أسرة، مسالك ،أنف وأذن ،أسنان]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

موضحة أن القافلة تستكمل غدًا الثلاثاء ٢٨ أكتوبر أعمالها في تقديم الخدمات الصحية المجانية لأهالي منطقة الكيلو ٧ التابعة لإدارة الاسماعيلية الصحية.

وأضافت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ١٠٣ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ٣٨ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ١٤ سيدة، بالإضافة إلى إستقبال عدد ١٥٣ حالةً بعيادة الأطفال، بينما إستقبلت عيادة الرمد ١٢٢ مواطن، وأخيرًا عيادة المسالك إستقبلت ٣٠ مواطن، واستقبلت عيادة الأنف والأذن ٥١ مواطن، واستقبلت عيادة الأسنان ٥٩ مواطن وأخيرًا إستقبلت عيادة الجلدية ٨٩ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.