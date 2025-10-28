اجتماع تنسيقي بأسوان لاستكمال أعمال إزالة التعديات حتى نهاية نوفمبر المقبل

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن ملف إسترداد حق الدولة واجب وطنى لا يمكن التهاون فيه، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة إسترداد الأراضى بشأن إستكمال أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وشدد المحافظ على المسئولين بضرورة مواصلة التعامل الحاسم مع أى حالات تعد على أملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل جدية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة تطبيق القانون بكل دقة وعدالة بين الجميع.

وفى هذا الصدد كلف المحافظ بعقد إجتماع تنسيقى موسع برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وبحضور اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية لمناقشة خطة التنفيذ وآليات المتابعة الدقيقة لأعمال الإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

ووجه بأهمية تحديث بيانات حصر التعديات وتحديد أماكنها وإحداثياتها بكل دقة مع تكثيف الحملات المشتركة بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ، وأيضاً مديرية الأمن لضمان التنفيذ المتكامل والفعال وسرعة إزالة كافة حالات التعدى المستهدفة فى هذه المرحلة ، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى.

ازالة التعديات

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته برفع تقارير يومية دقيقة عن نسب ومعدلات تنفيذ الحالات المستهدفة لضمان المتابعة اللحظية والتدخل الفورى لحل أى مشكلات أو معوقات مرصودة ، مع الإلتزام برفع التقارير النهائية يومياً لغرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء من أجل تحقيق إنجاز وتقدم ملموس فى هذا الملف الهام الذى يحظى بإهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على المال العام وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وصون حق الأجيال القادمة .