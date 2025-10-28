قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
نقيب الفلاحين: خبراء أثبتوا أن قضاء وقت مع الحمير له فوائد علاجية ونفسية
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
أطول كسوف كلي للشمس يزين سماء الأقصر في حدث فلكي نادر.. متى يحدث؟
الرئيس السيسي يستقبل وفد مجلس الكنائس العالمي
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالسطو المسلح على جواهرجي خليجي وسرقة 5 كيلو ذهب
نواب البرلمان: خطة الحكومة تفتح آفاقاً استثمارية واعدة مع الدول العربية لتعزيز الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات
الاحتلال يريد خرق الهدنة.. نتنياهو يبحث مع المؤسسة الأمنية الرد على حماس
محافظات

اجتماع تنسيقي بأسوان لاستكمال أعمال إزالة التعديات حتى نهاية نوفمبر المقبل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن ملف إسترداد حق الدولة واجب وطنى لا يمكن التهاون فيه، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة إسترداد الأراضى بشأن إستكمال أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل. 

وشدد المحافظ على المسئولين بضرورة مواصلة التعامل الحاسم مع أى حالات تعد على أملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل جدية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة تطبيق القانون بكل دقة وعدالة بين الجميع. 

وفى هذا الصدد كلف المحافظ بعقد إجتماع تنسيقى موسع برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وبحضور اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية لمناقشة خطة التنفيذ وآليات المتابعة الدقيقة لأعمال الإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

ووجه بأهمية تحديث بيانات حصر التعديات وتحديد أماكنها وإحداثياتها بكل دقة مع تكثيف الحملات المشتركة بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ، وأيضاً مديرية الأمن لضمان التنفيذ المتكامل والفعال وسرعة إزالة كافة حالات التعدى المستهدفة فى هذه المرحلة ، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى. 

ازالة التعديات

 

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته برفع تقارير يومية دقيقة عن نسب ومعدلات تنفيذ الحالات المستهدفة لضمان المتابعة اللحظية والتدخل الفورى لحل أى مشكلات أو معوقات مرصودة ، مع الإلتزام برفع التقارير النهائية يومياً لغرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء من أجل تحقيق إنجاز وتقدم ملموس فى هذا الملف الهام الذى يحظى بإهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على المال العام وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وصون حق الأجيال القادمة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

