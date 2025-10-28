تموين البحيرة: ضبط محطة وقود لتصرفها في 1750 لتر سولار

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومتابعة حركة تداول السلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية حفاظًا على حقوق المواطنين وردع المخالفين .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد هدية، بتنفيذ حملات تموينية مكثفة بمركز أبوالمطامير أسفرت عن ضبط 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم و1000 لتر سولار تم تجميعهم من السوق السوداء، بالإضافة إلى محطة تمويل سيارات لتصرفها في 1750 لتر سولار، كما تم ضبط محل بقالة لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وتؤكد محافظ البحيرة، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بجميع المراكز والمدن، لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، والحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق الانضباط بها.