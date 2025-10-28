"إعلامي الوزراء": المتحف المصري الكبير حصل على 8 شهادات للـISO

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المتحف المصري الكبير يعد من أبرز المراكز الثقافية التي تلتزم بأعلى معايير الجودة، حيث حصل على 8 شهادات ISO في مجالات الطاقة، والصحة والسلامة المهنية، والبيئة والجودة.



وأوضح المركز - في إنفوجراف نشره اليوم الثلاثاء - أن هذه الشهادات تعكس التزام المتحف بأعلى معايير الجودة والاستدامة العالمية، مما يعزز مكانته كصرح ثقافي رائد، منوهًا بأنه من خلال هذه الإنجازات يواصل المتحف الكبير دوره البارز في تقديم نموذج عالمي للابتكار والتميز في إدارة الموارد والحفاظ على البيئة.

