مباحث الإسماعيلية تكشف تفاصيل العثور علي جثة شاب مُلقي بجوار صندوق قمامة بالإسماعيلية

كشفت التحريات الأولية لغز العثور علي جثة شاب ملقي بجوار صندوق القمامة صباح اليوم الثلاثاء بنطاق شارع الغابة بالإسماعيلية، وتبين من خلال عمليات الفحص والتحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق المنطقة، ان الشاب المتوفي يدعي ح.ع يبلغ من العمر 40 عاماً، من المتسولين والمتشردين الذين يتخذون مقالب القمامة مأوي لهم.

فيما أشارت التحريات من تصادف وجود "أتوبيس" بنطاق المنطقة وأثناء تحركه في الصباح الباكر، دهس السائق علي رأس الشاب أثناء نومه أسفل الأتوبيس دون قصد أو تعمد.

فيما نجحت مباحث الإسماعيلية من ضبط سائق الأتوبيس ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة التي تثبت صحة ذلك، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وكان عثر أهالي الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء علي جثة شاب ملقي بجوار صندوق قمامة بشارع الغابة بنطاق دائرة حي ثاني الإسماعيلية.