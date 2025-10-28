شراكة إستراتيجية.. سفير اليابان بالقاهرة يكشف مراحل تطور العلاقات الثنائية

أكد السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي، إن العلاقات بين مصر واليابان تمتد لأكثر من 150 عامًا، مشيرًا إلى أن جذور هذه الصداقة العريقة بدأت منذ زيارة بعثة الساموراي اليابانية إلى مصر عام 1864، والتي مثّلت نقطة الانطلاق في مسار التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في حوار خاص في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن العلاقات بين القاهرة وطوكيو شهدت خلال العامين الماضيين نقلة نوعية بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس عمق الثقة والتقدير المتبادل بين الشعبين والقيادتين.

وأضاف أن الجانب الاقتصادي يمثل أحد ركائز العلاقة بين البلدين، حيث ارتفع عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر إلى 72 شركة، أي بزيادة تبلغ نحو 30% خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن حجم الاستثمارات اليابانية في مصر خلال عام 2024 بلغ 120 مليون دولار، بزيادة تفوق الضعف مقارنة بعام 2023، مؤكدًا أن هذا يعكس ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري واستقراره.