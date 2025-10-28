قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام كريستال بالاس
تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية
رئيس وزراء إثيوبيا: لن نبقى دولة حبيسة والوصول للبحر الأحمر حتمي
رغم تراجع المستوى التهديفي.. محمد صلاح يتفوق في صناعة الفرص بالدوري الإنجليزي
أرخص 5 سيارات صينية في مصر بالأسعار والمواصفات
محافظ سوهاج لرئيس الحي: ارفع كل الإشغالات دي مش لازم أنزل بنفسي وأشوف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شراكة إستراتيجية.. سفير اليابان بالقاهرة يكشف مراحل تطور العلاقات الثنائية

السفير الياباني
السفير الياباني

أكد السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي، إن العلاقات بين مصر واليابان تمتد لأكثر من 150 عامًا، مشيرًا إلى أن جذور هذه الصداقة العريقة بدأت منذ زيارة بعثة الساموراي اليابانية إلى مصر عام 1864، والتي مثّلت نقطة الانطلاق في مسار التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في حوار خاص في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن العلاقات بين القاهرة وطوكيو شهدت خلال العامين الماضيين نقلة نوعية بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس عمق الثقة والتقدير المتبادل بين الشعبين والقيادتين.

وأضاف أن الجانب الاقتصادي يمثل أحد ركائز العلاقة بين البلدين، حيث ارتفع عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر إلى 72 شركة، أي بزيادة تبلغ نحو 30% خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن حجم الاستثمارات اليابانية في مصر خلال عام 2024 بلغ 120 مليون دولار، بزيادة تفوق الضعف مقارنة بعام 2023، مؤكدًا أن هذا يعكس ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري واستقراره.

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

