رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني: مصر هي الحاضن الرئيسي للقضية الفلسطينية

قال السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلي للشباب الفلسطيني، إن التخوف من إتمام الإتفاق بوقف إطلاق النار على غزة هو التخوف من الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حماس وافقت علي جميع البنود التي طرحت فى الورقة الأمريكية، التي تم توقيعها على أرض مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه منذ بداية الإتفاق وحتي اليوم هناك 82 خرق لهذا الإتفاق من جانب الإحتلال الإسرائيلي، وهم من يتلككون لخرقه، لأن نتنياهو لا يريد من الأصل أن تتوقف الحرب من اجل مكاسب سياسية شخصية له وحكومته.

وتابع أن مصر هي الحاضن الرئيسي للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الجانب الفلسطني هو الجانب الذى يلتزم بما جاء من الإتفاق.