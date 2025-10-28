خبير: تراجع الذهب مؤقت.. وعودة الارتفاع حال استمرار التوترات العالمية

قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية، موضحا أن حركة الذهب في السوق المصرية لا تعتمد فقط على تطورات البورصات العالمية، بل تتأثر أيضا بعوامل داخلية أبرزها سعر الصرف ومعدلات الفائدة.

وأضاف "شعيب" في تصريحات خاصة أن أسعار الذهب ترتبط بعلاقة عكسية مع معدلات الفائدة، فعندما تنخفض الأخيرة يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على أموالهم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وأشار إلى أن هذا العامل كان أحد الأسباب الرئيسية وراء القفزات المتتالية في أسعار الذهب داخل السوق المصري خلال الأسابيع الماضية.

وشهدت الأسواق المحلية والعالمية اليوم تراجعا في أسعار الذهب متأثرة بانحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن، في ظل تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما انعكس على حركة السوق العالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التوقع بحركة أسعار الذهب في المرحلة الحالية صعب للغاية، نظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي، مما يجعل السوق عرضة لتقلبات مفاجئة في أي وقت.

وأشار "شعيب" إلى أن الانخفاض الحالي يعد تصحيحا مؤقتا للأسعار بعد موجة الارتفاع القوية التي شهدها السوق، نتيجة عمليات جني الأرباح من قبل بعض المضاربين، متوقعا أن يعود الذهب إلى الارتفاع مجددا خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الأوضاع العالمية على حالها دون انفراجات كبيرة.

واختتم :" الذهب سيظل ملاذا آمنا للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، وإذا لم يحدث تغير في المؤشرات السياسية والمالية العالمية، فمن المرجح أن نرى زيادات جديدة في الأسعار قريبا."