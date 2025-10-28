نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل مشروع الروشتة الطبية الرقمية

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن موضوع الروشتة الطبية الإلكترونية هو نظام مستحدث فى العالم كل، وسيكون وصفة طبية بديلة للروشتة الورقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الروشتة الإلكترونية هي عبارة عن أخذ كود والذهاب إلي الصيدلية وإيجاد الدواء جاهزا ومطبوع وكل شئ مكتوب عليه.

وتابع: “هو نظام مستحدث لتسجيل وصرف الأدوية بشكل رقمي، وهذا يدعم تحول الدولة بشكل رقمي، والطبيب يكتب الوصفة الطبية عبر منصة إلكترونية خاصة بالتعاون مع وزارة الصحة، وهذا الأمر يمنع الاخطاء الطبية والتاريخ المرضي للمريض يكون محفوظ”.