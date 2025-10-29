إعصار ميليسا يزداد قوة ويقترب من كوبا

ازداد الإعصار ميليسا قوةً مجددًا متجها نحو كوبا، وسط توقعات بأن يصل إلى اليابسة صباح اليوم / الأربعاء / بعد أن ضرب جامايكا، التي أعلنتها السلطات "منطقة كوارث".



وتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في نشرته الأخيرة الليلة الماضية "أن يظل الإعصار ميليسا قويًا أثناء مروره عبر كوبا وجزر البهاما والمناطق المجاورة لبرمودا" كما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.



ويفر سكان كوبا من الساحل مع اقتراب الإعصار، وأعلنت السلطات المحلية "حالة تأهب" في ست مقاطعات شرقية.



وفي هايتي، شرق كوبا، أمرت السلطات بإغلاق المدارس والشركات والمكاتب الحكومية اليوم الأربعاء.



وحتى قبل وصوله إلى جامايكا أمس الثلاثاء، كان الإعصار قد أودى بحياة ثلاثة أشخاص هناك، بالإضافة إلى ثلاثة في هايتي وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.



وضرب الإعصار ميليسا غرب جامايكا مباشرة أمس كإعصار من الفئة الخامسة، وهي أعلى فئة على مقياس سافير-سيمبسون للأعاصير.ووصلت سرعة الرياح المصاحبة له تقارب 300 كيلومتر في الساعة.



من جانبه، أعلن رئيس وزراء جامايكا أندرو هولمز الجزيرة "منطقة كوارث". وقد غمرت المياه مدينة سانت إليزابيث، التي تقع جنوب غرب الجزيرة ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة وتُعتبر "سلة خبز" جامايكا، وفقًا لمصادر محلية .



وأضاف في مؤتمر صحفي "الأضرار في سانت إليزابيث جسيمة... لقد عانت جامايكا بأكملها من الآثار المدمرة لإعصار ميليسا"، موضحًا أن العديد من المستشفيات تضررت.



وكانت العاصمة كينجستون بمنأى نسبيًا عن الكارثة.



ومن المتوقع هبوب رياح عاتية، وفيضانات ساحلية عاتية، وأمطار غزيرة قد تُسبب انهيارات أرضية كارثية في جميع أنحاء البلاد.



وحثت السلطات السكان على توخي الحذر من التماسيح، التي قد تُشكل تهديدًا بسبب الفيضانات.



وفي هذا النوع من الكوارث، "يقتل الماء عددًا أكبر بكثير من الناس مقارنةً بالرياح"، كما حذر عالم الأرصاد الجوية كيري إيمانويل، مُشددًا على الدور الذي يلعبه تغير المناخ.



وبسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، يؤدي تغير المناخ إلى تكثيف سريع لمزيد من العواصف، كما حدث مع إعصار ميليسا.



وكان آخر إعصار كبير ضرب جامايكا هو إعصار جيلبرت، في سبتمبر 1988. ورغم أنه كان أقل قوة من ميليسا، إلا أنه تسبب في وفاة 40 شخصًا وأضرار جسيمة.