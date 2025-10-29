هولندا تجري انتخابات برلمانية مبكرة بعد سقوط الحكومة

يتوجه الناخبون في هولندا إلى صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء في انتخابات برلمانية مبكرة.

يأتي ذك بعد أقل من عامين على آخر انتخابات، بمشاركة 27 حزبا يتنافسون على جميع المقاعد الـ 150 في مجلس النواب.

وجاءت الدعوة إلى هذه الانتخابات بعد أن انهارت حكومة الائتلاف اليميني المؤلفة من أربعة أحزاب في يونيو الماضي، بعد 11 شهرا فقط من توليها السلطة.

وكان السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز هو من تسبب في انهيار الحكومة، إثر خلاف حول قوانين اللجوء. وكانت تلك المرة الأولى التي يشارك فيها حزبه "من أجل الحرية" في حكومة.

وتُنتخب البرلمانات الهولندية عادة لولاية مدتها أربع سنوات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى منافسة محتدمة بين خمسة أحزاب.

وقد يخرج حزب " من أجل الحرية" المناهض للإسلام الذي يتزعمه فيلدرز كأكبر الأحزاب بنسبة تقارب 20% من الأصوات، إلا أن فرصه في الانضمام إلى حكومة جديدة تبدو ضعيفة، إذ استبعدت جميع الأحزاب التقليدية التعاون معه.