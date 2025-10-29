كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن اللاعب كريستيانو رونالدو.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “صدق أو لا تصدق .. رونالدو خسر آخر 20 بطولة رسمية مع الفرق التي لعب لها”.

وتابع:"مع النصر خاض 14 بطولة رسمية ، خسرها كلها ، ولم يحقق الفريق أي بطولة رسمية،خسر الدوري السعودي 3 مرات،خسر دوري أبطال أسيا 3 مرات،خسر كأس السوبر السعودي 4 مرات، خسر كأس الملك 4 مرات، وقبلها مع مانشيستر يونايتد خسر 6 بطولات رسمية ولم يحقق أي بطولة، الدوري الانجليزي مرتين،دوري أبطال أوروبا،الدوري الأوروبي،كأس انجلترا و كأس رابطة المحترفين".

أول تعليق من رونالدو بعد وداع النصر كأس خادم الحرمين:

وكان قد علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو, لاعب النصر السعودي، على وداع فريقه كأس خادم الحرمين الشريفين.



وخسر النصر أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف، أمس الثلاثاء، في ثمن نهائي البطولة.

وكتب رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن نقف شامخين، نتعلم، ونتقدم للأمام معًا".

مباراة النصر والاتحاد:

افتتح كريم بنزيما لتسجيل للاتحاد في الدقيقة 15، لكن أنجيلو جابرييل أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 30.

وأحرز حسام عوار الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت المتحسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة، يثأر الاتحاد من النصر، إذ خسر العميد أمام العالمي 2-0، في آخر مواجهة جمعتهما في مسابقة الدوري السعودي.