خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: والدي كان عمره 12 عامًا وقت الاكتشاف التاريخي
كانت بتلعب بالسلاح.. سيدة تطلق النار على زوجها في الشيخ زايد
الغمراوي: استضافة مصر لاجتماع الصحة العالمية تعكس الثقة الدولية في قدرات هيئة الدواء المصرية
طليق رنا سماحة.. سامر أبو طالب يعلن فسخ خطوبته بعد شهر واحد
90 مليون مستخدم.. طفرة في خدمات الجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية

منار عبد العظيم

يشهد قطاع الاتصالات في مصر تحولًا رقميًا غير مسبوق، يعكس سرعة التطور التكنولوجي وانتشار الخدمات الرقمية بين المواطنين في مختلف المحافظات.

 وأبرز هذه التحولات طفرة كبيرة في عدد مشتركي الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى تدشين خدمات الجيل الخامس لأول مرة في مصر، ما يعزز مكانة الدولة على خريطة التكنولوجيا الرقمية الإقليمية.

نمو مستمر في مستخدمي المحمول والإنترنت

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن عدد مشتركي الهاتف المحمول تجاوز 120 مليون مشترك بزيادة سنوية تقترب من 7%، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول أكثر من 90 مليون مستخدم بنسبة نمو تصل إلى 10%. 

كما بلغ عدد خطوط الإنترنت الأرضي نحو 13.5 مليون خط بزيادة سنوية قدرها 7%، بينما يستخدم نحو 12 مليون مشترك الإنترنت الثابت عبر الشبكة الأرضية.

إطلاق الجيل الخامس وتعزيز الخدمات الرقمية

وأوضح إبراهيم أن العام الجاري شهد إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) لأول مرة في مصر، إلى جانب تفعيل خدمات الاتصال عبر الإنترنت المنزلي (Wi-Fi Calling) وبدء استخدام الشريحة الإلكترونية (eSIM)، مؤكدًا أن هذه التطورات ساهمت في تحسين جودة الخدمات الرقمية للمواطنين وتعزيز البنية التحتية الذكية.

توسعة الأبراج والشبكات الأرضية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عدد أبراج شبكات المحمول تجاوز 37 ألف برج على مستوى الجمهورية، منها 12 ألف برج جديد أُنشئ خلال السنوات الأربع الماضية فقط، أي ما يعادل نصف ما تم بناؤه خلال العقدين الماضيين.

 وأوضح أن 35% من خطوط الإنترنت الأرضي تقع في القاهرة الكبرى، ونفس النسبة في منطقة الدلتا، بينما تمثل منطقة الساحل الشمالي 9% وصعيد مصر نحو 15%.

تطوير شبكات الألياف الضوئية لتحسين الخدمات

أكد إبراهيم أن شبكات النحاس القديمة تم استبدال معظمها بشبكات ألياف ضوئية، ما ساهم في رفع سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس التزام الدولة بتمكين التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي على مستوى الجمهورية.

قطاع الاتصالات في مصر سرعة التطور التكنولوجي الجيل الخامس تطوير شبكات الألياف الضوئية

