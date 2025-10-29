النيابة في الاستيلاء على أرض الدولة بالتجمع: رسائل بين المتهمين كشفت خيوط التزوير

أحالت جهات التحقيق المختصة 3 متهمين إلي محكمة الجنايات الأول مالك شركة للتسويق العقاري والثاني مواطن خليجي والثالثة موظفة بمصلحة الشهر العقاري لاتهامهم بالتزوير والتلاعب الخاصة بأوراق تخصيص قطع أراضي بمنطقة النرجس الجديدة في التجمع الخامس مملوكة للدولة دون وجه حق

شهد رائد شرطة ومفتش مباحث هيئة المجتمعات العمرانية بالقاهرة الجديدة بورد مذكرة من مدير إدارة الشؤون العقارية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة - الشاهد الأول - مفادها أن المتهم الأول حضر إلى مكتب خدمة المواطنين وطلب استخراج بدل فاقد من إخطار التخصيص الخاص بقطعة الأرض بمنطقة حي النرجس وأرفق بطلبه صورة رسمية للتوكيل توثيق مدينة نصر ثالث وبالاستعلام عن صحة تلك المستندات تبين أن مزور ، وفي تاريخ الواقعة حضر المتهم الأول لإتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرض المشار إلي فانتقل إلى محل تواجده وتمكن من ضبطه وبمواجهته أقز بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، كما عثر بحوزته على هاتف محمول يحوي محادثات بينه وبين المتهم الثاني تدل على ارتكابه للواقعة

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة الثالثة بصفتها موظفا عاما، ومن الأمناء على الودائع المسؤولة عن غرفة حفظ التوكيلات بمكتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالشروق اختلست أوراقا وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها وهو " أصل التوكيل الرسمي العام والمسلم إليها بسبب أعمال وظيفتها وصفتها آنفة البيان من جهة عملها بأن اختلسته من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فاحتبسته لنفسها.

كما اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثاني، حيث أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان قامت بتزوير في محرر رسمي.

وكان ذلك بطريق جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اتفقت معهم وأمدت المتهم الأول (المجهول ) ببيانات لإعداد التوكيل المزور عن قطعة الأرض رقم (۷۰) حي النرجس (۳) بالتجمع الخامس. والبيانات المراد إثباتها بها، والتي تفيد بأن مالك القطعة آنفة البيان قد وكل للنفس والغير التصرف في قطعة الأرض أنفة البيان، فاصطنع المجهول التوكيل المشار إليه على غرار الصحيح منه، وذيله المختص بتلك الجهة. فتمت الجريئة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.