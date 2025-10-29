الحركة السنوية للمحليات.. تفاصيل تعيين ونقل 164 قيادة في 11 محافظة

فى إطار المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد القيادات المتميزة واستبعاد المقصرين وإنهاء خدمتهم .

تعيين ونقل 164 قيادة

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية والتى تتضمن 164 قيادة محلية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت نقل وتعيين 5 سكرتير عام و10 سكرتير عام مساعد ، و 134 رئيس مركز ومدينة وحي بالمحافظات وإنهاء خدمة 15 قيادة منهم 11 تم خروجهم من العمل نهائيا وإنهاء خدمتهم واستبعاد 4 من الوظائف القيادية ونقلهم لوظائف إدارية بدواوين عموم عدد من المحافظات .

كما أشارت د.منال عوض إلي أن الحركة تضمنت تعيين عدد من القيادات الجديدة الذين تم اختيارهم من المتقدمين في الإعلان رقم ( 2 ) لسنة 2024 لشغل عدد من الوظائف القيادية بالإدارة المحلية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الحركة تضمنت تعيين أحمد محمود حبيب سكرتير عام للإسكندرية ومحمد صلاح عبدربه سكرتير عام مساعد الإسكندرية وجيهان عبدالحميد مسعود سكرتير عام القليوبية ومحمد معوض عقل سكرتير عام مساعد القليوبية ود.إيهاب حسن محمد سكرتير عام شمال سيناء ومحمود مصطفى غريب سكرتير عام مساعد شمال سيناء وعبدالعال عبدالباري السيد سكرتير عام بورسعيد وعارف عبدالعزيز البركاوي سكرتير عام مساعد السويس.

كما تضمنت الحركة تعيين حازم محمد عزت سكرتيراً عاماً لبنى سويف ومجدي محمد الوصيف سكرتيراً عاماً لمطروح.

كما تضمنت حركة المحليات الترقى للدرجة العالية لكل من محمد عبدالحميد مرعي سكرتير عام مساعد الجيزة وأسامة رزق منصور سكرتير مساعد البحيرة وخالد ابراهيم النمر سكرتير مساعد المنوفية وأحمد محمد جمال الدين سكرتير مساعد بنى سويف

وإيهاب محمد رشاد سكرتير مساعد جنوب سيناء .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات المحلية الجديدة بالمحافظات بأهمية بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتواجد الميداني في الشارع للاستماع إلي شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية.

وشددت الدكتورة منال عوض علي أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفانى والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها لتحقيق طموحات وآمال المواطنين علي أرض المحافظات .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل متابعة وتقييم أداء جميع قيادات المحليات فى مختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية للدفع بالمتميزين بصورة دائمة في المناصب القيادية حيث تم استبعاد عدد من القيادات لتدني الأداء في عدد من الملفات الخدمية .

اسماء قيادات الإدارة المحلية الجدد

تضمنت الحركة السنوية للمحليات التي أصدرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم تعيين ونقل عدد من رؤساء المدن والأحياء والمراكز بمختلف محافظات الجمهورية .

فى محافظة القاهرة تضمنت الحركة تعيين كل من .. أمل فوزي مجاهد رئيس حي عين شمس ، ومحمد السيد مزيد رئيس حي الزيتون وهالة سيد عبدالنبى رئيس حي طره وأحمد إبراهيم القزاز رئيس حي الوايلى وكمال عبدالله عزت رئيس حي الشرابية ومحمد على عبدالجليل رئيس حي السيدة زينب ومحمد عثمان الإمام رئيس حي المعادي ومهران عبداللطيف مهران رئيس حي باب الشعرية وأحمد سمير حنفى رئيس حي المعصرة ومنال محمود أحمد رئيس حي التبين وهانى سمير عبدالرزاق رئيس حي غرب القاهرة ومحمود محمد صقر رئيس حي مصر القديمة وعصام الدين أبوالمندور رئيس حي المرج ومنال طه السطوحي رئيس حي الزاوية الحمراء وطارق محمد العشماوي رئيس حي شرق مدينة نصر وأحمد جودة رئيس حي السلام وأمير أحمد أمين رئيس حي مصر الجديدة وحازم مجدي راتب رئيس حي حلوان وأحمد محمد مهدي رئيس حي الموسكي ومحمد إبراهيم أبوالخير رئيس حي دار السلام و أيمن صالح إبراهيم رئيس حي عابدين.

وفى محافظة الجيزة تضمنت الحركة تعيين محمد عبدالراضى حمدان رئيس حي الوراق ومحمود زين العابدين رزق رئيس مركز ومدينة العياط ومجدي محمد عبدالمتعال رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وحامد محمود سلامة رئيس حي الطالبية ورمضان عبدالرحمن عبدالباري رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس وعبدالخالق عوض فرج رئيس مركز ومدينة البدرشين وأحمد محمد توفيق رئيس مركز ومدينة كرداسة .

وفى محافظة القليوبية تضمنت الحركة تعيين أحمد محمود أبوبكر رئيس مركز ومدينة الخانكة ومحمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وسلوي أبو العينين حسن رئيس حي غرب شبرا الخيمة ومحمد أحمد البسيونى رئيس مدينة قها ومحمود ضياء الدين عيسى رئيس مدينة شبرا الخيمة ووائل جمعة السنوسي رئيس مركز ومدينة طوخ ومحمد السيد أحمد غنيم رئيس مدينة الخصوص وعبدالعظيم محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية وأحمد شوقى شادي رئيس مركز ومدينة كفر شكر وتامر محمد عبدالعظيم رئيس حي شرق شبرا الخيمة .

وفى محافظة الإسكندرية تضمنت الحركة تعيين نهي أحمد خليفة رئيس مركز ومدينة برج العرب ووليد محمد منصور رئيس حي الجمرك ونيفين النحاس حسن رئيس حي العامرية أول .

وفى محافظة البحيرة تضمنت الحركة .. تعيين ياسر مهنا عوض رئيس مركز ومدينة رشيد ووائل محمود حمزة فهمي رئيس مركز ومدينة المحمودية ومحمد محمود بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار وعمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور ومراد عبدالقادر سعيد رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود وخالد أحمد رسلان رئيس مركز ومدينة الدلنجات .

وفى محافظة مطروح تضمنت الحركة .. تعيين محمد محمود صحصاح رئيس مركز ومدينة مطروح ورضا السيد جاب الله رئيس مركز ومدينة الحمام وأشرف مصطفى باشا رئيس مركز ومدينة سيوة وعادل توفيق عبده برغش رئيس مركز ومدينة النجيلة ورمضان مختار إبراهيم رئيس مركز ومدينة السلوم وعاصم محمد عبدالفتاح الزغبي رئيس مركز ومدينة سيدي براني .

كما تضمنت الحركة في محافظة المنوفية .. تعيين سامى عبد الحميد سرور رئيس مركز ومدينة بركة السبع وهناء محمد عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا وطارق محمد أبوحطب رئيس مركز ومدينة أشمون .

وفى محافظة الغربية تضمنت الحركة .. تعيين كل من منى إبراهيم صالح رئيس مركز ومدينة السنطة ووائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وخالد حامد العرفى رئيس مركز ومدينة طنطا وحاتم عبدالله قابيل رئيس حي ثان المحلة الكبرى وعادل إبراهيم داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وأمانى بيومي حسن رئيس مركز ومدينة قطور وأحمد حسين خفاجى رئيس مركز ومدينة بسيون وأحمد إسماعيل السيد رئيس حي أول المحلة الكبرى وضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة زفتى .

وفى محافظة كفر الشيخ تضمنت الحركة تعيين وائل فرج السيد رئيس مركز ومدينة الرياض .

وفى محافظة دمياط تضمنت الحركة تعيين وحيد صلاح بخيت رئيس مركز ومدينة كفر سعد وصبرى محمد عبده رئيس مدينة عزبة البرج والسيد محمد الصيرفي رئيس مركز ومدينة فارسكور .

كما تضمنت الحركة في محافظة الدقهلية .. تعيين كل من نادر محمد بشير رئيس مركز ومدينة الجمالية وإبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه وهانى السيد سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس وأشرف محمد عبدالواحد رئيس مدينة المطرية وإبراهيم محمد أغا رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل .

شمال سيناء

وفى محافظة شمال سيناء .. تم تعيين وليد عبدالرؤف حسنين عبود رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ومرزق رزيق سالم رئيس مركز ومدينة الحسنة .

وفى محافظة جنوب سيناء .. تم تعيين مبروك محمد الغمريني رئيس مدينة سانت كاترين وعبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة نوبيع وحسنى محمد راشد رئيس مركز ومدينة رأس سدر وسامح المتولي عطية رئيس مركز ومدينة أبو زنيمة وعماد فاروق عطية رئيس مدينة دهب .

وفى محافظة بورسعيد تضمنت الحركة تعيين شيماء جودة محمد رئيس حي غرب بورسعيد وإسلام محمد بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد .

كما تضمنت الحركة في محافظة الإسماعيلية تعيين جلال عبدالكريم عبدالحميد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وصفاء فضيل أمين رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وجمال عبدالناصر عطوة رئيس مركز ومدينة أبوصوير ومحمد عيد منصور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وإبراهيم أنور عبدالخالق رئيس حي ثالث الإسماعيلية .

وفى محافظة السويس تضمنت الحركة تعيين أحمد سمير السحترى رئيس حي الجناين .

وفى محافظة الشرقية تضمنت الحركة تعيين كل من سامى حمد معاون رئيس مركز ومدينة أبوحماد ومحمد بهاء الدين شاهين رئيس مركز ومدينة مشتول السوق وممدوح على أنور رئيس مدينة صان الحجر وشعبان أبوالفتوح سعد رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أحمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية وأشرف السيد عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وأحمد على جلال رئيس مركز ومدينة كفر صقر .

وفى محافظة بنى سويف تضمنت الحركة تعيين أسامة سعد يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا ، وفى محافظة المنيا تضمنت الحركة تعيين رجب قياتى عبدالهادي رئيس مركز ومدينة ديرمواس .

وفى محافظة الفيوم تضمنت الحركة المحلية تعيين كل من محمد فتحى إمام رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وسالم جمال عبدالباقى رئيس مركز ومدينة سنورس وطارق فؤاد هيبة رئيس مركز ومدينة طامية .

وفى محافظة أسيوط تضمنت الحركة تعيين مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط ومصطفى على محمد رئيس مركز ومدينة ديروط .

وفى محافظة الوادي الجديد تضمنت الحركة تعيين سلامة محمد على رئيس مركز ومدينة بلاط وياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة .

وفى محافظة سوهاج .. تضمنت الحركة تعيين على لطفى عثمان رئيس مركز ومدينة المراغة وتاج جلال سالمان رئيس حي شرق سوهاج وعلى محمد بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم وعامر طه مسعود رئيس مركز ومدينة جهينة وأحمد إبراهيم جاد عبدالكريم رئيس مركز ومدينة جرجا .

كما تضمنت الحركة في محافظة قنا .. تضمنت الحركة تعيين ممدوح أحمد عباس رئيس مركز ومدينة فرشوط وهلال زكي أبوبكر رئيس مركز ومدينة الوقف وعلاء محمد شاكر رئيس مركز ومدينة قوص وخالد بهيج يحيي رئيس مركز ومدينة دشنا .

وفى محافظة أسوان تضمنت الحركة تعيين إبراهيم محمد سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان وسيد سعدي حسن رئيس مركز ومدينة دراو ومحمد عبدالعزيز طه رئيس مركز ومدينة نصر النوبة وشوقى مصطفى جاد الرب رئيس مدينة السباعية غرب وأحمد صلاح الدين عامر رئيس مدينة أبوسمبل وزهجر سليمان داود رئيس مركز ومدينة ادفو وسمير سعد البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو .

وفى محافظة البحر الأحمر تضمنت الحركة تعيين كل من محمد أحمد أبوالحسن رئيس حي جنوب الغردقة وأحمد جبر مصطفى رئيس حي شمال الغردقة وأحمد حسن صقر رئيس مدينة القصير وأحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا .

وفى محافظة الأقصر .. تضمنت الحركة تعيين أحمد أنور عيسى الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت وعلى سيد رضوان رئيس مركز ومدينة إسنا وعبدالخالق حسين مدنى رئيس مركز ومدينة البياضية.