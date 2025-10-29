بيسان طاهر تحصد ذهبيتي جمباز الترامبولين في كأس مصر

حصلت بيسان طاهر، لاعبة الجمباز، ذات ال10 أعوام، على ذهبيتين مستوى أول، في بطولة كأس مصر لجمباز الترامبولين تحت 11 سنة فردي آنسات، والتي أقيمت باستاد القاهرة.

جاء إنجاز بيسان في لعبة الجمباز بعد لعب الجمباز الفني بعمر 5 سنوات ثم انتقلت للعب جمباز الترامبولين عام 2023.

وشاركت في العديد من البطولات المحلية، حيث حصدت الميداليات الذهبية واحتلت المراكز الأولى أكثر من مرة.

وجمعت اللاعبة بين حياتها الدراسية والرياضية في نفس الوقت، وسط تشجيع الأهل والمدربين لتحصل على عدد من البطولات التي مثلت فيها مصر وبعض الأندية.

وأقيمت سلسلة بطولات كأس مصر لجمباز الترامبولين للموسم الرياضي 2025-2026 على ستاد القاهرة الدولي بمشاركة عدد كبير من الناشئين الناشئات في المراحل التالية:

مرحلة 11 سنة فردي رجال وآنسات.

مرحلة 13 سنة فردي رجال وآنسات.

مرحلة 12 و14 سنة فردي رجال وآنسات.

مرحلة 9 و10 سنوات فردي رجال وآنسات.