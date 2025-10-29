قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مستثمرو العاشر: عقد ملتقى التوظيف يومي 3 و4 نوفمبر المقبل

علياء فوزى

من رمضان يناقشون وضع آلية لتنفيذ قرار المجتمعات العمرانية بشأن المقنن المائي... وعقد ملتقى للتوظيف .. و إعداد مؤتمر للاستثمار

عقد مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اجتماعا لمناقشة العديد من القضايا التي تدعم الصناعة داخل المدينة ، أهمها تحديد الآلية التي سيتم على أساسها توفيق أوضاع المصانع بشأن حل أزمة المقنن المائي ، كما ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية للجمعية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر  للاستثمار داخل مدينة العاشر، و ملتقى للتوظيف.


 أزمة المقنن المائي 
ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة أهمية الدور الذي قامت به هيئة المجتمعات العمرانية في حل أزمة المقنن المائي، مشدداً على أهمية تنفيذ  القرار على أرض الواقع بما يخدم الصناعة الوطنية.


مؤتمر لجذب الاستثمار 
وناقش الاجتماع وضع استراتيجية جديدة لعمل الجمعية خلال الفترة المقبلة، و الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي كبير يضم جميع الجهات المعنية بالاستثمار في الدولة  من أجل تحديد آلية يمكن من خلالها جذب استثمارات أجنبية و محلية إلى مدينة العاشر  وكذلك مناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالمدينة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية للقضاء على التحديات التي تواجه الصناعة في الوقت الراهن بما يخدم الاقتصاد الوطني.
           
ملتقى التوظيف 

وتطرق رئيس جمعية مستثمرى العاشر إلى الدور الذي تقوم به الجمعية في حل أزمة ندرة العمالة بالمصانع ، مؤكداً أن الجمعية بصدد تنظيم ملتقى للتوظيف الأسبوع المقبل و الذي سيتم تنظيمه خلال يومي 3و 4 نوفمبر  بحضور محمد جبران وزير العمل و المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية بمحافظة الشرقية.


وقال عارف، إن هناك عدد كبير من المصانع سوف تشارك في هذا الملتقى من أجل توظيف الشباب و القضاء على أزمة ندرة العمالة داخل مصانع العاشر من رمضان.


حضر الاجتماع المهندس حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المشروعات و الدكتور محيي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي و الدكتور صبحي نصر نائب الرئيس لشؤون اللجان والمهندس أيمن رضا الأمين العام و مساعد الرئيس للاتصال السياسي والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق والدكتور شريف الصياد والدكتور محمد الغندور  والمهندسة انجي فلتس والدكتور أحمد فتحي والمهندس محمود خالد والدكتورة هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعضاء و المستثمرين.

مستثمري العاشر المصانع الصناعة الوطنية الاستثمار استثمارات أجنبية

