طقس الخميس: شبورة كثيفة وأمطار على مناطق متفرقة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس
آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
انتصرنا على خدعة المناخ.. ترامب يرد على تصريحات بيل جيتس المثيرة للجدل
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في 10 نوفمبر 2025
كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
محافظات

أخبار جنوب سيناء.. مدبولي يفتتح مؤتمر الرقابة المالية.. ووزير الإسكان يتفقد التجلي الأعظم

رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي بشرم الشيخ
ايمن محمد

​شهدت محافظة جنوب سيناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدداً من الأحداث والفعاليات الهامة في مدينتي شرم الشيخ و سانت كاترين. 

أبرز هذه الفعاليات كان افتتاح الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

​كما شهدت مدينة سانت كاترين زيارة هامة للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، لتفقد مشروع التجلي الأعظم.

 وقد التقى وزير الإسكان بممثلي الشركات العاملة في المشروع، وتم تحديد الخطة الزمنية للانتهاء من مراحل هذا المشروع العملاق.

​وفي سياق متصل، زارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي برفقته اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ، القرية التراثية بشرم الشيخ، حيث تفقدت معرض "تراثنا" المُقام هناك والتقت السيدات العارضات للمشغولات اليدوية السيناوية.

جنوب سيناء موجز اخبار رئيس الوزراء التجلي شرم الشيخ

