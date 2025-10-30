أخبار جنوب سيناء.. مدبولي يفتتح مؤتمر الرقابة المالية.. ووزير الإسكان يتفقد التجلي الأعظم

​شهدت محافظة جنوب سيناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدداً من الأحداث والفعاليات الهامة في مدينتي شرم الشيخ و سانت كاترين.

أبرز هذه الفعاليات كان افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

​كما شهدت مدينة سانت كاترين زيارة هامة للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، لتفقد مشروع التجلي الأعظم.

وقد التقى وزير الإسكان بممثلي الشركات العاملة في المشروع، وتم تحديد الخطة الزمنية للانتهاء من مراحل هذا المشروع العملاق.

​وفي سياق متصل، زارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي برفقته اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ، القرية التراثية بشرم الشيخ، حيث تفقدت معرض "تراثنا" المُقام هناك والتقت السيدات العارضات للمشغولات اليدوية السيناوية .