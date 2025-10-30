قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مطالب برلمانية لضمان نجاح الروشتة الرقمية فى تحديث المنظومة العلاجية

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالخطوة المهمة التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية بإطلاق مشروع الروشتة الطبية الرقمية، معتبرًا إياه مشروعًا طموحًا يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للرعاية الصحية في مصر، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي ضمن الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تطوير كفاءة النظام الصحي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

وقال "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن هذا المشروع سوف يساهم في الحد من الأخطاء الطبية الناتجة عن سوء قراءة أو تفسير الوصفات الورقية، ما يرفع من مستوى الأمان الدوائي وجودة الخدمة العلاجية.

وأضاف أن الروشتة الرقمية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحوكمة الرقمية في قطاع الصحة، حيث تتيح الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والمستشفيات والصيدليات، بما يخلق منظومة طبية موحدة ومتطورة تُمكن من مراقبة صرف الأدوية وتتبع الحالة الصحية للمريض بدقة وشفافية، خاصة أن المشروع لا يقتصر على كونه أداة تقنية، بل يمثل تطورًا مؤسسيًا وتنظيميًا يسهم في ضبط سوق الدواء وترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنفاق الصحي.

وتقدم الدكتور محمد سليم 6 مطالب برلمانية لضمان تنفيذ المشروع باحترافية واستدامة وهى :
1. إصدار تشريعات ملزمة تنظم استخدام الروشتة الرقمية وتحدد مسؤوليات الجهات المنفذة.
2. تدريب الأطباء والصيادلة والعاملين بالقطاع الطبي على النظام الجديد لضمان الاستخدام الأمثل.
3. توسيع البنية التحتية التكنولوجية بالمستشفيات والمراكز الصحية لتواكب التحول الرقمي.
4. تأمين قواعد البيانات الطبية بشكل صارم للحفاظ على سرية معلومات المرضى.
5. تعميم التجربة تدريجيًا بدءًا من المحافظات الكبرى ثم التوسع لباقي أنحاء الجمهورية.
6. إطلاق حملة توعية وطنية لتعريف المواطنين بمزايا الروشتة الرقمية وكيفية الاستفادة منها.

وأكد أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة نحو بناء نظام صحي رقمي متكامل يضع مصلحة المواطن في المقدمة، ويُعد نموذجًا يحتذى في التحول الذكي لخدمات الرعاية الصحية في مصر وأفريقيا.

وأعرب عن ثقته التامة فى اهتمام الحكومة بصفة عامة، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، لتنفيذ هذه المطالب.

