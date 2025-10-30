دراسة تحذر: ضوء الهاتف أو التلفاز ليلا قد يدمر القلب

مع غروب الشمس، نُشعل الأنوار في منازلنا، من المصابيح العلوية إلى مصابيح الإضاءة. وفي الوقت نفسه، تُنير أضواء الشوارع الساطعة منازلنا. وتُضاف إلى هذه الأضواء شاشات التلفزيون والهواتف. الظلام الحقيقي، في الواقع، نادرٌ في هذه الأيام ليلاً. وهذا له ثمنه الصحي. إما أن الأضواء تتدفق من الشوارع بسبب التلوث الضوئي المُتفشي في المدن، أو شاشاتنا وأضواءنا العلوية.

وجدت دراسة نشرت في شبكة JAMA في 23 أكتوبر 2025، أن التعرض للضوء الساطع في الليل قد يكون له تأثير كبير على صحة قلبك.



ماذا وجدت الدراسة؟



إن عادة إضاءة المنزل ليلاً بإضاءة ساطعة لا تؤثر فقط على الساعة البيولوجية، بل تؤثر أيضًا على صحة القلب . تُظهر نتائج الدراسة أن اضطراب الساعة البيولوجية للجسم يؤثر أيضًا على صحة القلب. الساعة البيولوجية مسؤولة عن النوم وتنظيم الهرمونات والعديد من الوظائف الأخرى.

ما يفعله الضوء الساطع هو اختلال الساعة البيولوجية للجسم. ووفقًا للباحثين، يُحدث هذا الاضطراب سلسلة من التأثيرات. تُسبب هذه الاستجابة الجسدية للضوء الساطع ليلًا ارتباكًا فسيولوجيًا، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والالتهابات، وتسارع ضربات القلب. ويُمهد هذا الضيق البدني المطول الطريق لأمراض القلب.

يتأثر الأشخاص الذين يعملون غالبًا في نوبات ليلية، إذ يتعرضون للأضواء الساطعة في وقت نومهم. وبالمثل، يظهر هذا التأثير لدى من يتفقدون هواتفهم في السرير أيضًا.

وفقًا للنتائج، واجه من تعرضوا لأشدّ ضوء ليلي خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة 32%، وخطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 56%، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 30%. الإجهاد البدني الناتج عن أضواء الليل شديد لدرجة أن هذه المخاطر بقيت قائمة رغم مراعاة عوامل أخرى مثل ممارسة الرياضة، والنظام الغذائي، والعوامل الوراثية، وعادات النوم.



ماذا يعني ذلك؟

إذا كنت معتادًا على النوم مع إضاءة الأضواء، أو حتى تصفح هاتفك في السرير، فقد حان الوقت لإعادة النظر. أظهرت الدراسة وجود صلة مباشرة بين التعرض للضوء الليلي وأمراض القلب والأوعية الدموية. بدلًا من ذلك، يُساعد تخفيض الإضاءة على حماية قلبك. أوصى الباحثون بتخفيف إضاءة المنزل بعد غروب الشمس، واستخدام ستائر سميكة، والامتناع عن استخدام الشاشات قبل النوم.

المصدر: hindustantimes.

