محافظ القاهرة يشارك طلاب مدرسة قصر الدوبارة الرسمية فعاليات الطابور المدرسى

شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، طلاب مدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات بحي غرب القاهرة، فعاليات الطابور المدرسى الذى خصصت إذاعته المدرسية اليوم، الخميس، للحديث عن افتتاح المتحف المصرى الكبير.

رافق محافظ القاهرة فى زيارته اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أهمية أن يتعرف الطلاب على تاريخ بلادهم ويرتبطوا بجذورهم العريقة، ويستشعروا الفخر لامتلاكهم هذا التاريخ الذى لا مثيل له، والذى مازال قادرًا على ابهار العالم، وليكون لهم محفزًا على استمرار الجهود للحفاظ علي هذا التاريخ، واتخاذه مثلًا لاستمرار العمل على رفع اسم بلادهم عاليًا.

وكان محافظ القاهرة قد وجه مديرية التربية والتعليم بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية في طابور الصباح بمدارس العاصمة، لتعريف الطلاب بالمتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه الأول من نوفمبر القادم، وأهميته بالنسبة لمصر من الناحية الثقافية والسياحية حتى يستشعر الطلاب عظمة ما يتم بوطنهم من أعمال تجذب أنظار العالم، وليواكبوا احتفالات الدولة بافتتاح أعظم وأكبر حدث ثقافى فى العالم.

وأكد أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطة موسعة لتجميل ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المؤدية للمتحف، بداية من مطار القاهرة، مرورًا بـ طريق العروبة وصلاح سالم، والطريق الدائري، وطريق الكورنيش، مع نشر أعلام الدول المشتركة فى حفل الافتتاح على جميع المسارات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة أطلقت حملة ترويجية لافتتاح المتحف الكبير، حيث تم نشر اللوحات التى تعبر عن تاريخ مصر والقاهرة على طول الطريق الدائرى، كما تم إطلاق عدد من الأوتوبيسات المكشوفة التى أعدتها محافظة القاهرة لتجوب شوارع العاصمة شارك فيها عدد من شباب وفتيات مراكز الشباب بالقاهرة يرتدون الزى الفرعونى، ويحملون أعلام مصر.