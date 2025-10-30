قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
محافظات

محافظ القاهرة يشارك طلاب مدرسة قصر الدوبارة الرسمية فعاليات الطابور المدرسى

مريم عزت

شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، طلاب مدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات بحي غرب القاهرة، فعاليات الطابور المدرسى الذى خصصت إذاعته المدرسية اليوم، الخميس، للحديث عن افتتاح المتحف المصرى الكبير. 

رافق محافظ القاهرة فى زيارته اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أهمية أن يتعرف الطلاب على تاريخ بلادهم ويرتبطوا بجذورهم العريقة،  ويستشعروا الفخر لامتلاكهم هذا التاريخ الذى لا مثيل له، والذى مازال قادرًا على ابهار العالم، وليكون لهم محفزًا على استمرار الجهود للحفاظ علي هذا التاريخ، واتخاذه مثلًا لاستمرار  العمل على رفع اسم بلادهم عاليًا.

وكان محافظ القاهرة قد وجه مديرية التربية والتعليم بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية في طابور الصباح بمدارس العاصمة، لتعريف الطلاب بالمتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه الأول من نوفمبر القادم، وأهميته بالنسبة لمصر من الناحية الثقافية والسياحية حتى يستشعر الطلاب عظمة ما يتم بوطنهم من أعمال تجذب أنظار العالم، وليواكبوا احتفالات الدولة بافتتاح أعظم وأكبر حدث ثقافى فى العالم.

وأكد أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطة موسعة لتجميل ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المؤدية للمتحف، بداية من مطار القاهرة، مرورًا بـ طريق العروبة وصلاح سالم، والطريق الدائري، وطريق الكورنيش، مع نشر أعلام الدول المشتركة فى حفل الافتتاح على جميع المسارات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة أطلقت حملة ترويجية لافتتاح المتحف الكبير، حيث تم نشر اللوحات التى تعبر عن تاريخ مصر والقاهرة على طول الطريق الدائرى، كما تم إطلاق عدد من الأوتوبيسات المكشوفة التى أعدتها محافظة القاهرة لتجوب شوارع العاصمة شارك فيها عدد من شباب وفتيات مراكز الشباب بالقاهرة يرتدون الزى الفرعونى، ويحملون أعلام مصر.

الدكتور إبراهيم محافظ القاهرة مدرسة قصر الدوبارة افتتاح المتحف المصرى الكبير

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

