الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت
طلب عاجل من الرئيس اللبناني لقائد الجيش بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على بليدا
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
محافظات

مدير تعليم جنوب سيناء لـ"الطلاب": الغد لكم ومصر تنتظر منكم الكثير

مدير مديرية التربية و التعليم فى طابور الصباح
مدير مديرية التربية و التعليم فى طابور الصباح

 ​ألقى  عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، كلمة مؤثرة في طابور الصباح بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بنين، صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر، 

أكد فيها أهمية التاريخ ودور الشباب في بناء مستقبل الوطن.


​وشدد عتلم في كلمته على أن "الماضي أساس الحاضر، والحاضر أساس المستقبل، وأي دولة في العالم ليس لها ماضٍ ليس لها حاضر"، مضيفًا أن "مصر تستحق وتستطيع أن تكون في أعلى مكانة". ووجه حديثه إلى الطلاب قائلًا: "الغد لكم ومصر تنتظر منكم الكثير"


​جاء ذلك عقب استماعه إلى الكلمة الموحدة عن افتتاح المتحف المصري، التي ألقاها  فتحي شحاتة، مدير المدرسة. تناولت الكلمة المتحف باعتباره أحد أعظم معالم الحضارة المصرية الخالدة، و الصرح العريق الذي يقف شاهدًا على عبقرية الإنسان المصري.
​وفي سياق متصل، أضاف مدير المديرية أن المتحف المصري يضم بين جدرانه كنوز الحضارة الفرعونية التي أبهرت العالم، و يُعد من أقدم وأهم المتاحف في العالم، حيث يضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تحكي قصة مصر منذ فجر التاريخ.
​واختتم عتلم حديثه بالتأكيد على أن زيارة المتحف المصري ليست مجرد نزهة، بل هي "رحلة في أعماق التاريخ"، تتيح التعرف على عظمة الأجداد وإبداعهم في الفن والعمارة والطب والهندسة، مما يولد "الشعور بالفخر والانتماء لوطنٍ كانت حضارته منارةً للبشرية"

