مدير تعليم جنوب سيناء لـ"الطلاب": الغد لكم ومصر تنتظر منكم الكثير

​ألقى عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، كلمة مؤثرة في طابور الصباح بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بنين، صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر،

أكد فيها أهمية التاريخ ودور الشباب في بناء مستقبل الوطن.



​وشدد عتلم في كلمته على أن "الماضي أساس الحاضر، والحاضر أساس المستقبل، وأي دولة في العالم ليس لها ماضٍ ليس لها حاضر"، مضيفًا أن "مصر تستحق وتستطيع أن تكون في أعلى مكانة". ووجه حديثه إلى الطلاب قائلًا: "الغد لكم ومصر تنتظر منكم الكثير"



​جاء ذلك عقب استماعه إلى الكلمة الموحدة عن افتتاح المتحف المصري، التي ألقاها فتحي شحاتة، مدير المدرسة. تناولت الكلمة المتحف باعتباره أحد أعظم معالم الحضارة المصرية الخالدة، و الصرح العريق الذي يقف شاهدًا على عبقرية الإنسان المصري.

​وفي سياق متصل، أضاف مدير المديرية أن المتحف المصري يضم بين جدرانه كنوز الحضارة الفرعونية التي أبهرت العالم، و يُعد من أقدم وأهم المتاحف في العالم، حيث يضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تحكي قصة مصر منذ فجر التاريخ.

​واختتم عتلم حديثه بالتأكيد على أن زيارة المتحف المصري ليست مجرد نزهة، بل هي "رحلة في أعماق التاريخ"، تتيح التعرف على عظمة الأجداد وإبداعهم في الفن والعمارة والطب والهندسة، مما يولد "الشعور بالفخر والانتماء لوطنٍ كانت حضارته منارةً للبشرية"