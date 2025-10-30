تداول 4100 طن بضائع و287 شاحنة بميناء نويبع البحري

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء شهد تداول 4100 طن بضائع و287 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هى سينا، والحسين، ونيو عقبة.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع و811 شاحنة، و180 سيارة.

وأوضحت أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و365 شاحنة، و121 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و446 شاحنة، و59 سيارة، في حين سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها.