«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية

توجت بعثة مصر للتجديف بلقب البطولة الأفريقية الثالثة للتجديف الشاطئي، بعد تحقيق إنجاز كبير بحصد 14 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و 3 فضيات و3 برونزيات، لتتصدر مصر الترتيب العام لجدول الميداليات متفوقة على باقي المنتخبات المشاركة في البطولة التي أقيمت بمدينة إيست لندن بجنوب أفريقيا يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

وشهدت منافسات قوية بين الناشئين وتحت 23 سنة والعمومي، بعدما كانت تونس قد حصدت لقب النسختين الماضيتين وجاء الميداليات الذهبية المصرية عبر تألق لافت لأبطال المنتخب الوطني في مختلف السباقات.

وجاءت تونس فى المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 12 ميدالية  بواقع 5 ذهبيات و5 فضية و2 برونزية، وجنوب إفريقيا في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات بواقع ميدالية ذهبية و4 فضية و4 برونزيات، وحلت الجزائر في المركز الرابع برصيد ميداليتان بواقع ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

وفي المركز الخامس جاءت المغرب برصيد 3 ميداليات بواقع ميدالية فضية و2 برونزية، فيما جاءت ليبيا في المركز السادس برصيد ميداليتان الأولى فضية والثانية برونزية.

وحصد منتخب مصر 14 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و 3 فضيات و3 برونزيات وجاءت كالتالي حيث فاز الثنائي ريماس أحمد وسلمى صفوان بالميدالية الذهبية في سباق الزوجي سيدات تحت 23 سنة بعد التفوق على تونس بزمن 2.56 دقيقة، بفارق 13 ثانية عن المركز الثاني.

كما أحرز الثنائي ياسين القماطي ومريم عوض الله الميدالية الذهبية في سباق الزوجي المختلط للناشئين بزمن 2.41 دقيقة، متقدمين بست ثوان على تونس.

وفي منافسات الزوجي عمومي رجال، حقق علي حسن وعمر موسى المركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 2.48 دقيقة، بينما فاز زياد فرج وإبراهيم عبد اللطيف بالميدالية الذهبية في سباق الزوجي ناشئين.

كما أحرز أحمد العتيق ومريم عوض الله ذهبية سباق الزوجي المختلط تحت 23 سنة، في حين فازت ريماس أحمد وعاليا علي بذهبية الزوجي ناشئات.

وواصلت مريم عوض الله تألقها بحصد الميدالية الذهبية في سباق فردي سكيف ناشئات، قبل أن يهدي البطل عمر القماطي مصر الميدالية الذهبية الثامنة بعد تتويجه في سباق فردي سكيف عمومي رجال متفوقا على التونسي ريان حفصة، ليحسم بذلك المنتخب المصري لقب البطولة رسمياً.

أما الميداليات الفضية، فجاءت عبر الثنائي عمر القماطي وزياد سلامة اللذين حصلا على المركز الثاني في سباق الزوجي رجال تحت 23 سنة، إضافة إلى فضية فردي سكيف رجال تحت 23 سنة التي أحرزها زياد سلامة، أيضا توج يوسف سلامة بفضية فردي سكيف للناشئين.

وفي ختام المنافسات، نالت حبيبة علي الميدالية البرونزية في سباق فردي سكيف عمومي سيدات، كما حصل الثنائي مريم عبد اللطيف وسلمى صفوان على البرونزية في سباق الزوجي سيدات عمومي بزمن 3.10 دقيقة بعد تفوقهما على المنتخب المغربي، وبينما حصل أحمد عتيق ومريم عوض الله على ميدالية البرونزية.

شارك المنتخب أيضا في البطولة الإفريقية السابعة عشرة للتجديف الكلاسيك بمدينة بريتوريا، أيضا للناشئين وتحت 23 سنة والعمومي، والمقرر إقامتها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

ضمت بعثة المنتخب المصري كلا من مصطفى العطار عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، ومجدي عفيفي إداري البعثة، ومحمود عبد الحليم المدرب العام، وعادل بدر مدرب المنتخب، ومحمد فخري مدرب اللياقة والأحمال.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

