شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة

كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطوير منطقة الأهرامات.

وأوضح المركز أن منطقة أهرامات الجيزة شهدت تحولًا جذريًا بعد تنفيذ خطة تطوير متكاملة لخدماتها بواسطة شركة "أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية"، في إطار رؤية الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وتقديم تجربة عالمية متميزة للزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن التطوير شمل تحديث البوابات الرئيسة بأنظمة دخول إلكترونية حديثة، وتجميل الممرات والمناطق المحيطة، إلى جانب توفير أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة لضمان سهولة تنقل الزائرين داخل المنطقة، كما تم تنظيم نشاط الخيول والجمال وتحديد أسعارها، وتحديث الإضاءات الداخلية للأهرامات الثلاثة، مع إنشاء منطقة خدمات متكاملة تضم كافيهات ومقاعد ومظلات توفر للزائرين تجربة مريحة وآمنة، وتعكس الطابع الحضاري للمكان وتواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

ويأتي المشروع ليسهم في تهيئة بيئة خدمية متطورة تليق بمكانة الأهرامات كأحد أهم المقاصد السياحية في العالم، لتظهر اليوم في ثوب جديد وعصري كأيقونة حضارية تتكامل مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وتجسد نجاح الدولة في تقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بعظمة التاريخ المصري القديم.

شاهد الفيديو:

https://www.elbalad.news/6749429


 

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

القطار الكهربائي الخفيف

تغيير مؤقت في مواعيد تشغيل قطار العاصمة السبت بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الصحة

وزير الصحة يشهد إطلاق إصدار الدلائل الإرشادية لجراحة المسالك البولية

المطران كلاوديو لوراتي

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحتفل بالذكرى الخامسة للسيامة الأسقفية للمطران كلاوديو لوراتي

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

