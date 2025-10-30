قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
اقتصاد

البورصة تربح 3 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

محمد صبيح

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على أداء متباين لمؤشراتها، حيث دعم صعود عدد من الأسهم القيادية المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا الشريعة الإسلامية و"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان".

شهدت تعاملات الجلسة اتجاه المستثمرين العرب نحو الشراء، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب إلى البيع. 

وبلغت قيمة التداول نحو 11 مليار جنيه، فيما ربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند 2.769 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي يرتفع بدعم من الأسهم القيادية

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38,267 نقطة، مدفوعًا بصعود أسهم كل من البنك التجاري الدولي (CIB)، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي أجريكول مصر، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

كما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى 17,290 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند 47,003 نقطة. وارتفع مؤشر "EGX35-LV" للأسهم منخفضة التقلبات بنسبة 0.39% مسجلًا 4,334 نقطة.

تباين أداء مؤشرات السوق المتوسطة والصغيرة

سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.05% ليغلق عند 12,085 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى 15,908 نقطة.

وانخفض أيضًا مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3,925 نقطة.

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

الكبد

أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الكبد وتنقيته من السموم

الزهايمر

الدراسات الجينية مفتاح علاج آلزهايمر.. تفاصيل

الصدفية

مش مجرد مشاكل جلدية.. احذر مضاعفات مرض الصدفية

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

