البورصة تربح 3 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على أداء متباين لمؤشراتها، حيث دعم صعود عدد من الأسهم القيادية المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا الشريعة الإسلامية و"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان".

شهدت تعاملات الجلسة اتجاه المستثمرين العرب نحو الشراء، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب إلى البيع.

وبلغت قيمة التداول نحو 11 مليار جنيه، فيما ربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند 2.769 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي يرتفع بدعم من الأسهم القيادية

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38,267 نقطة، مدفوعًا بصعود أسهم كل من البنك التجاري الدولي (CIB)، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي أجريكول مصر، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

كما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى 17,290 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند 47,003 نقطة. وارتفع مؤشر "EGX35-LV" للأسهم منخفضة التقلبات بنسبة 0.39% مسجلًا 4,334 نقطة.

تباين أداء مؤشرات السوق المتوسطة والصغيرة

سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.05% ليغلق عند 12,085 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى 15,908 نقطة.

وانخفض أيضًا مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3,925 نقطة.