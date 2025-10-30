قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثماني اثنين من المحتجزين
الصحة: السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.. ونعزز برامج الوقاية والتشخيص المبكر
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: جهود الرئيس وضغط القاهرة السياسي وضع المنطقة على مسار السلام

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن
فريدة محمد

أكد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بـ مجلس النواب، أن التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية تمثل مرحلة دقيقة وحاسمة تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة واستكمال المسار السياسي القائم على خطة ترامب ومخرجات قمة شرم الشيخ، مشيدًا بالدور المصري التاريخي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في جميع المراحل.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في إنجاح خطة ترامب للسلام وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال قمة شرم الشيخ الأخيرة، معتبرًا أن هذه الخطة تشكل الركيزة الأساسية للعبور نحو مرحلة أكثر استقرارًا في المنطقة.

وأشار إلى أن القاهرة تعمل بكل قوة على استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية التي ستتضمن خطوات سياسية واقتصادية متكاملة لإعادة بناء غزة واستعادة الاستقرار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن، المشهد الفلسطيني يشهد إجماعًا وطنيًا بين الفصائل على ضرورة الالتزام بالهدوء وعدم منح أي ذريعة للعودة إلى الحرب، مع التمسك بخطة ترامب باعتبارها المسار العملي الوحيد المتاح حاليًا لتجنب التصعيد.

وأكد أن هذا الموقف الموحد يعكس نضجًا سياسيًا فلسطينيًا غير مسبوق، مدعومًا بمساعٍ مصرية متواصلة لتقريب وجهات النظر وتنسيق الجهود مع مختلف القوى الفلسطينية.

وأشار احمد الخشن إلى، أن ملف جثامين المحتجزين في غزة لا يزال يواجه صعوبات كبيرة، موضحًا أن مصر تبذل جهودًا حثيثة عبر أجهزتها المعنية والفصائل الفلسطينية لإنهاء هذا الملف الإنساني المؤلم. وأكد أن القاهرة لن تدخر جهدًا في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين على استعادة جثامينهم ودفنها بما يليق بكرامتهم الوطنية والإنسانية.

ولفت نائب المنوفية، إلى أن إنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة غزة والضفة الغربية كوحدة سياسية واحدة يعد هدفًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه، مشددًا على أن الأولوية الحالية هي تثبيت وقف إطلاق النار، وإنجاح خطة ترامب، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وبدء عملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي يمثل مطلبًا فلسطينيًا مهمًا ضمن الجهود الرامية لتوحيد الصف الداخلي، معربًا عن أمله في أن ينجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنه ضمن حزمة التفاهمات المرتقبة.

واختتم النائب احمد الخشن حديثه، بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل ضمير الأمة العربية في دعم فلسطين، ماضيًا في تحركاته لتثبيت السلام العادل والشامل، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وحماية مستقبل المنطقة من دوامة الصراع.

البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان اخبار مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

ترشيحاتنا

قشر المانجا

بنرميها في الزبالة.. فوائد مسحوق قشور المانجو وطريقة عمله

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطباء يحذرون من الإفراط في المشروبات المحلاة.. ضوء الهاتف أو التلفاز ليلا قد يدمر القلب

الكبد

أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الكبد وتنقيته من السموم

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد