برلماني: جهود الرئيس وضغط القاهرة السياسي وضع المنطقة على مسار السلام

أكد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بـ مجلس النواب، أن التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية تمثل مرحلة دقيقة وحاسمة تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة واستكمال المسار السياسي القائم على خطة ترامب ومخرجات قمة شرم الشيخ، مشيدًا بالدور المصري التاريخي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في جميع المراحل.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في إنجاح خطة ترامب للسلام وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال قمة شرم الشيخ الأخيرة، معتبرًا أن هذه الخطة تشكل الركيزة الأساسية للعبور نحو مرحلة أكثر استقرارًا في المنطقة.

وأشار إلى أن القاهرة تعمل بكل قوة على استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية التي ستتضمن خطوات سياسية واقتصادية متكاملة لإعادة بناء غزة واستعادة الاستقرار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن، المشهد الفلسطيني يشهد إجماعًا وطنيًا بين الفصائل على ضرورة الالتزام بالهدوء وعدم منح أي ذريعة للعودة إلى الحرب، مع التمسك بخطة ترامب باعتبارها المسار العملي الوحيد المتاح حاليًا لتجنب التصعيد.

وأكد أن هذا الموقف الموحد يعكس نضجًا سياسيًا فلسطينيًا غير مسبوق، مدعومًا بمساعٍ مصرية متواصلة لتقريب وجهات النظر وتنسيق الجهود مع مختلف القوى الفلسطينية.

وأشار احمد الخشن إلى، أن ملف جثامين المحتجزين في غزة لا يزال يواجه صعوبات كبيرة، موضحًا أن مصر تبذل جهودًا حثيثة عبر أجهزتها المعنية والفصائل الفلسطينية لإنهاء هذا الملف الإنساني المؤلم. وأكد أن القاهرة لن تدخر جهدًا في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين على استعادة جثامينهم ودفنها بما يليق بكرامتهم الوطنية والإنسانية.

ولفت نائب المنوفية، إلى أن إنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة غزة والضفة الغربية كوحدة سياسية واحدة يعد هدفًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه، مشددًا على أن الأولوية الحالية هي تثبيت وقف إطلاق النار، وإنجاح خطة ترامب، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وبدء عملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي يمثل مطلبًا فلسطينيًا مهمًا ضمن الجهود الرامية لتوحيد الصف الداخلي، معربًا عن أمله في أن ينجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنه ضمن حزمة التفاهمات المرتقبة.

واختتم النائب احمد الخشن حديثه، بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل ضمير الأمة العربية في دعم فلسطين، ماضيًا في تحركاته لتثبيت السلام العادل والشامل، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وحماية مستقبل المنطقة من دوامة الصراع.