قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
بالأسماء| قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الإسماعيلي
ثمانية نجوم يتنافسون على جائزة هدف أكتوبر بالدوري الإنجليزي.. وصلاح حاضر
الجيش الإسرائيلي والشاباك: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم نعوش محتجزين في غزة
التوقيت الشتوي .. بيان عاجل من مصر للطيران بشأن تغيير مواعيد الرحلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رئاسة مصر للإنتوساي تجسيد لرؤية الرئيس في تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد

سامي نصر الله
سامي نصر الله
فريدة محمد

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن تولي مصر رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" يمثل إنجازًا وطنيًا وتاريخيًا يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز أدوات الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للإنتوساي، جسدت بشكل واضح الرؤية المصرية المتكاملة في بناء منظومة رقابية قوية قائمة على الشفافية والمساءلة والاستخدام الأمثل للموارد العامة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا غير مسبوق بتطوير أداء الأجهزة الرقابية في الدولة وتزويدها بالتقنيات الحديثة لضمان أعلى درجات الكفاءة والنزاهة في إدارة المال العام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي وجه مرارًا بضرورة تمكين الأجهزة الرقابية وتوسيع نطاق عملها لتشمل كل القطاعات التنفيذية، مع اعتماد التكنولوجيا الحديثة كأداة فاعلة في الكشف المبكر عن الانحرافات ومظاهر الفساد الإداري والمالي، مؤكدًا أن هذه التوجيهات أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

وأضاف سامي نصر الله، أن استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث العالمي بمشاركة نخبة من ممثلي الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم تؤكد أن مصر أصبحت مركزًا دوليًا لصياغة التوجهات الجديدة في مجال الحوكمة والاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعكس قدرة الدولة على قيادة الحوارات العالمية المتعلقة بإصلاح الأنظمة المالية ومكافحة الفساد.

وأوضح النائب  أن رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل الخبرات الرقابية وتطوير أدوات قياس الأداء ومتابعة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن المنظمة تمثل مظلة مهمة لتوحيد الجهود العالمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان النزاهة المالية للدول الأعضاء.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن رئاسة مصر للإنتوساي تمثل محطة فارقة في مسار بناء دولة المؤسسات الحديثة التي تقوم على أسس الرقابة والمساءلة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ستواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الموارد العامة، بما يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي.

النواب مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان اخبار النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

اردوغان

ميرتس: ألمانيا ترغب في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتؤكد أهميتها في قضايا الأمن والسياسة الدولية

السفير محمد العرابي

العرابي يؤدي اليمين عضوا بالبرلمان العربي ويترشح مباشرة لمنصب النائب

السودان

شبكة أطباء السودان: أكثر من 15 ألف نازح يصلون إلى طويلة قادمين من الفاشر خلال يومين

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد