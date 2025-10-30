البحرين تفوز بمقعد النائب الرابع لرئيس البرلمان بـ 37 صوتا

فاز النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي عن دولة البحرين بمقعد النائب الرابع لرئيس البرلمان، وذلك في الانتخابات الداخلية التي جرت خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان والمنعقدة الآن بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، وذلك بعد خلو المنصب، الذي كان يشغله النائب المصري طارق نصير.

وحصل الصالح الذي كان ينافسه كل من السفير محمد العرابي ممثلا عن الدولة المصرية، والنائب مجحم الصقور ممثلا عن دولة الأردن ب 37 صوتا من 58 صوتا مقابل 9 أصوات للعرابي، 12 صوتا للصقور.

وأكد الصالح دعمه وبلاده للقضايا العربية على كافة الأصعدة، ومنها القضية الفلسطينية، موجها الشكر لجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل الخليفة، ولأعضاء البرلمان العربي على دعمهم له وثقتهم الغالية فيه.

وانطلقت مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال لجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، بحضور مكثف من أعضاء البرلمان من كافة الدول العربية.