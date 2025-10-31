قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة مدوية.. هل يضحي ريال مدريد بـ فينيسيوس من أجل هالاند؟
لا يصلح.. إبراهيم سعيد يرد على شائعة انتقال حسام عبد المجيد للأهلي
شهيد وجريح.. حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كونين اللبنانية
روسيا تتهم كييف بمواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استرداد 84 فدانا و4168 مترا مربعا خلال تنفيذ 55 قرار إزالة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن تحقيق إنجاز جديد في استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات على الرقعة الزراعية، حيث كشف عن نجاح الأجهزة التنفيذية في استرداد مساحة إجمالية بلغت 4168 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، بالإضافة إلى 84 فدانًا وقيراط واحد من الأراضي الزراعية.

تنفيذ 55 قرار إزالة

جاء ذلك بعد تنفيذ 55 قرار إزالة للتعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء التي تهدف إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي واسترداد أملاك الدولة.

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة شملت نطاق ستة مراكز هي: البداري، القوصية، ساحل سليم، منفلوط، الفتح، وصدفا، إلى جانب حي شرق مدينة أسيوط، حيث تم تنفيذها بتعاون وثيق بين رؤساء الوحدات المحلية، وجهات الولاية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية.

 إزالة 5 حالات متغيرات مكانية

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان التنفيذ الحاسم والدقيق، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء. وتفصيلًا، شملت الحملات إزالة 5 حالات متغيرات مكانية بمركز البداري، و24 حالة تعد على أراضي الريف المصري والهيئة الوطنية للإعلام بمركز القوصية، و15 حالة تعد على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز ساحل سليم، فضلاً عن 3 حالات تعد بمركز منفلوط، و6 حالات تعد على الأراضي الزراعية والإصلاح الزراعي بمركز الفتح، بالإضافة إلى حالة واحدة لمتغيرات مكانية بمركز صدفا وأخرى بحي شرق.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر على استمرار تلك الحملات بصرامة وحزم في جميع المراكز والقرى وفقاً للجدول الزمني المحدد، تنفيذاً لخطة الدولة الرامية لاسترداد كافة أراضيها وردع المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد أو مخالفات بناء عبر الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة المخصصة لذلك، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

أسيوط استرداد أراضي الدولة التعديات الرقعة الزراعية الأراضي الزراعية تنفيذ 55 قرار إزالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

أرني سلوت

مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

ترشيحاتنا

لبنان

انطلاق الدورة الـ21 لملتقى الإعلام العربي في بيروت

صورة أرشيفية

مع دخول الشتاء.. الأطباء يحذرون من تفاقم أعراض الصدفية

الأرصاد الجوية

فرص لسقوط الأمطار بعد 72 ساعة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

بالصور

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد