محافظ أسيوط: استرداد 84 فدانا و4168 مترا مربعا خلال تنفيذ 55 قرار إزالة

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن تحقيق إنجاز جديد في استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات على الرقعة الزراعية، حيث كشف عن نجاح الأجهزة التنفيذية في استرداد مساحة إجمالية بلغت 4168 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، بالإضافة إلى 84 فدانًا وقيراط واحد من الأراضي الزراعية.

تنفيذ 55 قرار إزالة

جاء ذلك بعد تنفيذ 55 قرار إزالة للتعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء التي تهدف إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي واسترداد أملاك الدولة.

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة شملت نطاق ستة مراكز هي: البداري، القوصية، ساحل سليم، منفلوط، الفتح، وصدفا، إلى جانب حي شرق مدينة أسيوط، حيث تم تنفيذها بتعاون وثيق بين رؤساء الوحدات المحلية، وجهات الولاية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية.

إزالة 5 حالات متغيرات مكانية

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان التنفيذ الحاسم والدقيق، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء. وتفصيلًا، شملت الحملات إزالة 5 حالات متغيرات مكانية بمركز البداري، و24 حالة تعد على أراضي الريف المصري والهيئة الوطنية للإعلام بمركز القوصية، و15 حالة تعد على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز ساحل سليم، فضلاً عن 3 حالات تعد بمركز منفلوط، و6 حالات تعد على الأراضي الزراعية والإصلاح الزراعي بمركز الفتح، بالإضافة إلى حالة واحدة لمتغيرات مكانية بمركز صدفا وأخرى بحي شرق.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر على استمرار تلك الحملات بصرامة وحزم في جميع المراكز والقرى وفقاً للجدول الزمني المحدد، تنفيذاً لخطة الدولة الرامية لاسترداد كافة أراضيها وردع المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد أو مخالفات بناء عبر الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة المخصصة لذلك، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.