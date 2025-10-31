أمين مساعد جامعة الدول العربية: المتحف المصري الكبير نموذج يحتذى به عالميا

أعرب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن فخره واعتزازه بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح الثقافي يمثل نقلة نوعية في أسلوب عرض ورواية الحضارة المصرية القديمة.

وقال زكي - في تصريحات خاصة لراديو النيل -إن المتحف المصري الكبير يشكل إضافة رئيسية في عرض تاريخ مصر العريق، ويُعد نموذجًا يُحتذى به في كيفية تقديم تاريخ الشعوب بأسلوب علمي وثقافي حديث..مضيفا أن المتحف يعرض جانبًا بالغ الأهمية من تاريخ مصر، وهو الجزء الذي يحظى باهتمام عالمي لكونه يعكس مجد مصر الفرعونية وإرثها الحضاري الفريد الذي أسهم في تشكيل الهوية الإنسانية.

وأكد السفير حسام زكي أن جامعة الدول العربية تنظر إلى المتحف المصري الكبير باعتباره صرحًا ثقافيًا مصريًا وعربيًا يعرض التاريخ بأسلوب جذاب وعصري، يتناسب مع روح العصر ويلبي تطلعات الحركة السياحية والثقافية في المنطقة.

واختتم الأمين العام المساعد تصريحه بالإشادة بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإنجاز هذا المشروع الحضاري الضخم، مؤكدًا أن افتتاح المتحف الكبير يُعد فخرًا لكل عربي ومصدر إلهام للأجيال القادمة.