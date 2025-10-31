قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انطلاق اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية بمشاركة 50 جهة بالبلدين

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
آية الجارحي

انطلقت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، وذلك برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الأسبوع المقبل.

وتنعقد اللجنة في ضوء حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دفع العلاقات المشتركة المصرية اللبنانية، التي تتميز بمتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية، وتعكس ترابطًايمتد عبر العصور إذ لطالما شكلت مصر ولبنان، نموذجًا فريدًا،للأخوة العربية الحقيقية.

ويُشارك في اجتماعات الخبراء، السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، والسفير علي الحلبي، السفير اللبناني لدى مصر، وممثلي أكثر من 50 جهة مصرية ولبنانية، من بينهم وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصناعة، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والاستثمار، والتموين، والعمل، والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والنقل، والإسكان، والأوقاف، وقطاع الأعمال، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والثقافة، والموارد المائية والري، والبيئة، والعدل، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المشروعات الصغيرة، والهيئة الوطنية للإعلام، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة الدواء المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وغيرهم من الجهات الوطنية. ومن الجانب اللبناني، شارك ممثلو مجلس الوزراء، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمالية، والصناعة، والعمل، والزراعة، والإعلام.

ويناقش الخبراء من الجانبين العديد من الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات، بما تنعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات تيسير التجارة، فضلًا عن تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة في مجالات الاستثمار الصناعي، وتشجيع العلاقات مع القطاع الخاص، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي والتنميةالمستدامة وبناء القدرات خاصة في موضوعات رسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية، والمنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة، وإجراء المسوحات والتعدادات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات مع دولة لبنان الشقيقة، والمضي قدمًا في تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين في مسيرتهما نحو التنمية، من خلال التعاون المشترك في العديد من القطاعات، مشيرة إلى أن مصر تقف جنبًا إلى جنب مع شقيقتها اللبنانية استنادًا إلى تاريخ طويل من العلاقات المصيرية التي ربطت وتربط بين أبناء الشعبين الشقيقين في مصر ولبنان.

وأضافت «المشاط»، أن مصر تتطلع دائماً إلى المضي قدمًا في العمل المشترك الدؤوب مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة للوصول إلى ما مستويات متميزة للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، تلك العلاقات التي تشهد نقلات نوعية ودفعات مطردة مع الأيام بفضل الجهد الذي يتم بذله بجهود الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يعرقلها من معوقات أو عقبات.

جدير بالذكر، أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية شهدت تطورًا منذ اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة في 1996، حيث تم عقد آخر اجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة-الدورة التاسعة- في بيروت خلال مايو 2019، والتي شهدت التوقيع على أربع وثائق في مجالات تبادل الخبرات الضريبية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترويج الاستثمار، استيراد مواد البناء المصرية، فضلاً عن محضر اجتماعات اللجنة العليا.

اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي الحكومة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد