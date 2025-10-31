الوادي الجديد: تركيب 4 أبراج إتصالات بطريق الخارجة أبو طرطور

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تركيب ٤ أبراج إتصالات بطريق الخارجة/ أبو طرطور مزودة بخدمة إنترنت فائق السرعة، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بتكلفة ٢٠ مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير و تطوير الخدمات الأساسية اللازمة؛ لدعم مشروع الجذب السكاني بقرية أبو طرطور.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أنه جاري إعداد دراسة و الإعلان عن تخصيص عدد من الوحدات السكنية بقرية أبو طرطور لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى الوحدات المخصصة لأبناء بعض المحافظات ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع المحافظة.

لافتًا إلى أنه جاري التنسيق لتركيب ٢٠ برج بقرى مركزي بلاط والداخلة؛ لدعم الطرق السريعة بالشبكات وخدمة المناطق المحرومة.