الأحد بسوهاج .. قصور الثقافة تحتفي بالشاعر أوفى عبد الله الأنور ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء أدبيا احتفاء بالشاعر الكبير أوفى عبد الله الأنور، في السابعة مساء بعد غد الأحد، بقاعة مجلس المدينة للمؤتمرات بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن فعاليات برنامج "العودة إلى الجذور"، أحد برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تكريم رموز الإبداع الأدبي والفكري بالمحافظات.

يتناول اللقاء مسيرة الشاعر وأبرز ملامح أسلوبه الشعري، إلى جانب مناقشة أعماله الشعرية والنقدية، بمشاركة الدكتور مصطفى رجب، الشاعر جميل عبد الرحمن، والكاتب محمد عبد المطلب، ويدير اللقاء الشاعر والناقد عبد الحافظ بخيت.

ولد أوفى عبد الله الأنور بمحافظة سوهاج عام 1959، والده الشاعر العمودي عبد الله الأنور، تخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1985.

ويعد من أبرز شعراء الفصحى في مصر، وتميز بأسلوبه الذي يجمع بين اللغة الرفيعة والصور المكثفة، إلى جانب العمق الفكري والجرأة في الطرح.

تولى العديد من المناصب الثقافية، من بينها رئاسة تحرير كتاب ومجلة "أقلام" بفرع ثقافة سوهاج، ورئاسة تحرير مجلة "انطلاقة" بالنادي الثقافي الكويتي بسوهاج، كما شغل منصب رئيس نادي الأدب المركزي بالمحافظة لعدة دورات، وأشرف على عدد من المؤتمرات والفعاليات الأدبية، وشارك في تحكيم مسابقات ثقافية عدة.

من أبرز دواوينه: "انكفاءة مزمار"، "ثورة الأشجار"، "بوابات الحزن"، و"قصائد للأرض والحب"، وهي مجموعة شعرية مشتركة مع الشاعر عبد الحكيم العلامي.

ومن أعماله النقدية: "أحمد سعد الدين أبو رحاب.. حياته وشعره"، "محمود بكر هلال.. حياته وشعره"، و"دراسات نقدية عن بعض شعراء سوهاج".

برنامج "العودة إلى الجذور"، أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، لتكريم الشخصيات الثقافية والأدبية في محافظاتهم، عبر استعراض سيرتهم الذاتية وعطاءهم الأدبي، بهدف تعزيز قيمة الأدب والإبداع لدى الأجيال الجديدة.

وينفذ اللقاء من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، برئاسة الشاعر عبده الزراع، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة سوهاج بإدارة أحمد فتحي.