10 ملايين سائح سنويا .. مصر تستعد لحدث عالمي مع افتتاح المتحف المصري الكبير

تستعد مصر لحدث تاريخي يترقبه العالم بأسره، مع افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، ومن المتوقع أن يشهد المتحف تدفق ملايين الزوار من داخل وخارج مصر، ليصبح نقطة جذب سياحية وثقافية عالمية، تعكس عظمة الحضارة المصرية العريقة وأهميتها على مدار التاريخ.

المتحف المصري الكبير.. مشروع أحياء حضاري عظيم

أكد المهندس محمود حجاب، المتخصص في علوم ما وراء الطبيعة، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن العالم بأسره يراقب ما يحدث في مصر، وينتظر هذا الافتتاح التاريخي.

أشار حجاب إلى أن القيادة المصرية قامت بإحياء مشروع المتحف المصري الكبير بعد أن تم التفكير فيه منذ عام 2002، مؤكداً أن إعادة الحياة لهذا المشروع يعكس الرؤية الطموحة للقيادة المصرية في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر.

أرقام استثنائية.. ملايين الزوار ومساحة ضخمة

أكد حجاب أن المتحف سيستقبل حوالي 600 زائر يوميًا، بالإضافة إلى توقع استقطاب 10 ملايين سائح سنويًا، من مصر وخارجها، مما يعكس مكانة المتحف العالمية كوجهة سياحية رئيسية.

وأشار إلى أن المتحف يمتد على مساحة 117 فدانًا، أي ما يعادل مليون ونصف المليون متر مربع، ما يجعله أحد أكبر المتاحف على مستوى العالم، ويتيح مساحة واسعة لعرض الآثار النادرة والمميزة.

أعظم متحف في التاريخ.. آثار تفوق الـ700 ألف سنة

وصف المهندس حجاب المتحف المصري الكبير بأنه أعظم متحف وجد في التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إرثًا حضاريًا يعود لأكثر من 700 ألف سنة، وليس فقط 7000 سنة كما يعتقد البعض، مما يجعل المتحف منصة حقيقية لإبراز أعظم حضارة عرفها الإنسان.

وأضاف أن افتتاح المتحف يمثل نقطة تحول في صناعة السياحة والثقافة في مصر، ويؤكد قدرة البلاد على الجمع بين الإرث التاريخي والتطوير العصري، بما يضمن جذب ملايين الزوار سنويًا ويعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية للسياحة الثقافية.