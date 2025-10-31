قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"
دويتش فيلة: المتحف المصري الكبير رسالة إحياء للهوية الوطنية
انتكاسة جديدة لـ بول بوجبا تؤجل عودته إلى الملاعب مع موناكو
جامعة القاهرة تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية لعام 2025
البابا تواضروس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: الأكبر في العالم ليعرف الجميع من هي مصر العريقة
حسام موافي: الأنيميا عرض وليست مرضا وأسبابها كثيرة.. فيديو
سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي
وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل على بلورة كاملة لأفق سياسي أراه ليس قريبا
زاهي حواس: المتحف المصري فخر لـ مصر وليس مبنى
إنارة برج القاهرة بعبارتي مرحبا بكم في مصر وWelcome to Egypt
كريس سوتون: محمد صلاح سينفجر أمام أستون فيلا
وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة
فن وثقافة

رامى عياش يكشف سرا عن أغنيته الجديدة وبترحل

رامى عياش
رامى عياش
سعيد فراج

كشف البوب ستار رامى عياش، عن سر غامض، ورسالة خاصة مؤثرة جدا، نشرها عبر وسائل التواصل الإحتماعى الرسمية، لم يكن الجمهور يعرف عنهما شيئا.

وأشار رامي عياش، إلى أن هناك أغنية كان يحاول منذ ثماني سنوات أن يضع صوته عليها، إلا أنه يفشل في كل مرة، حيث يخونه صوته، وتمنعه مشاعره، وتسيطر علي أحزانه، فيغادر الاستوديو بسبب إحساسه بهذه الغصة الكبيرة التي تعاوده في كل محاولة.

وكتب على صفحته:"ثماني سنوات مرّت… وكل يومٍ فيها أقاوم الشعور نفسه: الغصّة. منذ ذلك الوقت، وكلما دخلتُ الاستوديو لأغني تلك الأغنية… فشِلت. خانني صوتي. سكتُّ، فغادرت.. وفي كل مرة أعود وأقول لنفسي: «غدًا أغنّيها… عندما أهدأ، عندما أتصالح مع الفقد، عندما أتعافى…».

وفى بيان صحفي، كشف النجم رامى عياش عن سر أغنيته الجديدة التى تم طرحها الأن على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو،  وتحمل عنوان "وبترحل" بقوله: هذه الأغنية حالة خاصة جدا، وهى لصديق عزيز لى توفى منذ 8 سنوات، ومنذ شهرين فقط تمكنت من دخول الاستوديو، واستطعت أن أضع عليها صوتى بعد محاولات عديدة.

ويضيف رامى: هذه الأغنية من أصعب الأغانى، وهى من إحدى الروائع التى غنيتها، فيها مقامات وطبقات وسرعات متفاوتة، وشارك فى تقديمها أكثر من 40 عازفا، والأغنية من ألحانى ومن كلماتى بمشاركة الشاعر مازن غنام، وتوزيع موسيقى داني حلو، ومن إنتاج شركة " Mazzika " للمنتج محمد جابر، وشركة "First Production". 

وتقول كلماتها:.. 

يا حبيبي شو مشتاق لضمك

اغمرك شمك

كيف بتتركني بهالحالة

ولا بتسأل وبتعرف انو بغيابك رح موت وبترحل

شو مشتاق لضمك

اغمرك شمك

كيف بتتركني بهالحالة

ولا بتسأل وبتعرف انو بغيابك رح موت وبترحل

و بتعرف انو دموعي راحت تسأل عنك وين

وبتعرف انو الدمعة اللي فلت ما بترجع للعين

أول مرة أوراق الورد بيقتلها الربيع

والعطر اللي عقلبها غالي يتركها ويضيع

خايف بكرا تبقى ذكرى

تبقى ذكرى

و بتعرف انو دموعي راحت تسأل عنك وين

وبتعرف انو الدمعة اللي فلت ما بترجع للعين

اول مرة أوراق الورد بيقتلها الربيع

والعطر اللي عقلبها غالي يتركها ويضيع

خايف بكرا تبقى ذكرى

تبقى ذكرى

كيف عني غبت

قلي كيف قدرت

تجبرني ع الاستسلام

كيف عني غبت

قلي كيف قدرت

تجبرني ع الاستسلام

كيف عني غبت

قلي كيف قدرت

تجبرني ع الاستسلام

كيف عني غبت

قلي كيف قدرت

تجبرني ع الاستسلام

رامى عياش أخبار رامى عياش أغاني رامى عياش

