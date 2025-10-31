رامى عياش يكشف سرا عن أغنيته الجديدة وبترحل

كشف البوب ستار رامى عياش، عن سر غامض، ورسالة خاصة مؤثرة جدا، نشرها عبر وسائل التواصل الإحتماعى الرسمية، لم يكن الجمهور يعرف عنهما شيئا.

وأشار رامي عياش، إلى أن هناك أغنية كان يحاول منذ ثماني سنوات أن يضع صوته عليها، إلا أنه يفشل في كل مرة، حيث يخونه صوته، وتمنعه مشاعره، وتسيطر علي أحزانه، فيغادر الاستوديو بسبب إحساسه بهذه الغصة الكبيرة التي تعاوده في كل محاولة.

وكتب على صفحته:"ثماني سنوات مرّت… وكل يومٍ فيها أقاوم الشعور نفسه: الغصّة. منذ ذلك الوقت، وكلما دخلتُ الاستوديو لأغني تلك الأغنية… فشِلت. خانني صوتي. سكتُّ، فغادرت.. وفي كل مرة أعود وأقول لنفسي: «غدًا أغنّيها… عندما أهدأ، عندما أتصالح مع الفقد، عندما أتعافى…».

وفى بيان صحفي، كشف النجم رامى عياش عن سر أغنيته الجديدة التى تم طرحها الأن على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، وتحمل عنوان "وبترحل" بقوله: هذه الأغنية حالة خاصة جدا، وهى لصديق عزيز لى توفى منذ 8 سنوات، ومنذ شهرين فقط تمكنت من دخول الاستوديو، واستطعت أن أضع عليها صوتى بعد محاولات عديدة.

ويضيف رامى: هذه الأغنية من أصعب الأغانى، وهى من إحدى الروائع التى غنيتها، فيها مقامات وطبقات وسرعات متفاوتة، وشارك فى تقديمها أكثر من 40 عازفا، والأغنية من ألحانى ومن كلماتى بمشاركة الشاعر مازن غنام، وتوزيع موسيقى داني حلو، ومن إنتاج شركة " Mazzika " للمنتج محمد جابر، وشركة "First Production".

وتقول كلماتها:..

يا حبيبي شو مشتاق لضمك

اغمرك شمك

كيف بتتركني بهالحالة

ولا بتسأل وبتعرف انو بغيابك رح موت وبترحل

و بتعرف انو دموعي راحت تسأل عنك وين

وبتعرف انو الدمعة اللي فلت ما بترجع للعين

أول مرة أوراق الورد بيقتلها الربيع

والعطر اللي عقلبها غالي يتركها ويضيع

خايف بكرا تبقى ذكرى

تبقى ذكرى

كيف عني غبت

قلي كيف قدرت

تجبرني ع الاستسلام

